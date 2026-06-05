6月4日、ミュージシャンのGACKTがXを更新し、芸能界の金銭トラブルについて持論を展開し波紋を呼んでいる。GACKTがコメントしたのはミュージシャンの長渕剛の所属事務所オフィスレンと、イベント運営会社ダイヤモンドグループとの金銭トラブルについて。オフィスレンはダイヤモンドグループを相手取り、東京地裁に破産を申し立てたが、約2億円が未払いになっていると伝えられている。「GACKTさんは、《報道が出る前から、ボク