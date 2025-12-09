「正気を失ったのか」「目を覚ませ」驚異の42得点０失点！中国を怒涛の５連勝に導いた日本人指揮官がまさかの退任か。中国協会対応に国民激怒！「契約を更新しない理由がどこにある？」【U-17アジア杯予選】
11月に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節でグループAの中国は、怒涛の５連勝で本大会出場を決めた。
かつて湘南ベルマーレを指揮した浮嶋敏監督が率いるU-16中国代表は、初戦でバーレーンを４−０で下すと、勢いそのままに東ティモールを14−０、ブルネイを12−０、スリランカを８−０、バングラデシュを４−０で撃破。なんと、５試合で42得点０失点という圧倒的な成績を残した。
ただ、その立役者である浮嶋監督はいったん退任となるようだ。中国メディア『捜狐』は「チームは解散し、浮島監督もU-16代表を去る。中国サッカー協会（CFA）が新たな契約を準備するとされているが、現状では決定に至っていない」と報じている。
記事は「日本人の浮嶋監督の将来は依然として不透明だ。彼の指導スタイルと戦術哲学は広く認められており、U-16代表はアジアカップ予選で５戦全勝という完璧な成績を残しており、CFAが彼との契約更新に踏み切る可能性は十分に高い」としながらも、「CFAはチームの戦術スタイルの調整を検討する可能性があり、そうなれば監督交代も必要となるだろう」と綴っている。
「浮嶋監督がCFAとの契約を更新するかどうか、そしてアジアカップ予選で好成績を収めた選手たちが所属クラブや代表チームから引き続きサポートを受けられるかどうかは、今後数か月のうちに、クラブでの成績とCFAの内部評価に基づいて決定されることになるだろう」
この報道に、中国国民からは次のような声が上がっている。
「なぜ予選通過後に解散したのか？」
「正気を失ったのか」
「これは無意味な干渉であり、また台無しにされそうになっている」
「こんな日本人監督は、提灯を持っていてもなかなか見つからない」
「契約を更新しなければならない。さもなければ、国民の激しい怒りを買うことになるだろう」
「中国サッカー協会は目を覚ますべきだ。一体どんな監督がこれほど素晴らしい結果を出せるというのか？ 契約を更新しない理由はどこにあるのか？」
「中国チームを日本人監督が率いることは、良い成績を残せば問題ない。監督が日本人かどうかは関係ない」
これ以上ない結果を残しただけに、不満が噴出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
