¡¡ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡£¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¡×¤Î¿ÇÃÇ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¼¼°æ¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¼ÅÅ¤·¤Æ¡¢Ëã¿ì¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤éÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡6Æü¤Ë¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é·ìÇ¢¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÇØÃæ¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¤µ¡£ÉÂ±¡³«¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê°ì½Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡ØÇ¢´É·ëÀÐ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¿¬¤ËÄË¤ß»ß¤áºÁÌôÆþ¤ìÆó½½Ê¬¤·¤¿¤é¡¢ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÀöºÞ¤ÎCM¶Ê¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤¿¤ï¡×¤È¾É¾õ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£