Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯12·î16Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Çºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤ò¤·¤¿Æ±ÅÞÁ°ÂåÉ½¤ÎÀô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¤ËÂÐ¤·È¿ÏÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àô·òÂÀ»á¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÍý²ò¼Ô¤â¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é...¡×¼¼°æ¤µ¤ó¤Ï12·î6Æü¤ËX¤Ç·ìÇ¢¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£°ìÊý¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª