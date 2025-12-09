立憲民主党の米山隆一衆院議員が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻で作家の室井佑月氏の緊急手術が成功したと明かした。室井氏は6日「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ」と体調が悪化していたと明かした。「病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた」と救急搬送一歩手前まで追い込まれた末、受けた診断が「『尿管結石』だった