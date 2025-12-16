作家でタレントの室井佑月が12月6日、Xで身体の異常を報告。《昨晩、明け方から血尿》《それより背中と腹が痛くてさ》と、病院に行ったところ「尿管結石」だったことを明かした。ところが8日、《大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった》と事態が急転したことを告白。ネット上では室井の身体を心配する声が上がっていた。【写真】「もう離婚して下さい」室井佑月が議員夫に“三行半”投稿