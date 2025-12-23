驚かないでください。ちょっとだけ、死にかけておりました。ちょっとだけというのは、死ぬ可能性は3％から5％ほどだったらしく。で、死なないで今に至ります。10日前のことだった。左の脇腹と背中がものすごく痛くなったんですよ。激痛。救急車を呼んでもいいんじゃないかと思うくらいに。でも、さすがにまだ我慢できるだろ、と地元のかかりつけ病院が開く時間を待った。そして、痛みの波が一瞬、穏やかになったとき、車を運転し（