±ºÏÂMF°ÂÉôÍµ°ª¤¬¥¢¥·¥¹¥È
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï12·î6Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç4-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éº£µ¨4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿MF°ÂÉôÍµ°ª¤¬Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à4ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËMF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢DFº¬ËÜ·òÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤½¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾32Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿°ÂÇÜ¤ÏMFÅÏî´Î¿Ëá¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£DF¤ÈGK¤Î´Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÁ÷¤é¤ì¤¿ÀäÌ¯¥¯¥í¥¹¤ò¥Æ¥ê¥ó¤Ïº¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ÂÇÜ¤Ï2017Ç¯¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç18ºÐ¤Î»þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï20ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1¥ö·î¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôÌ¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É°ìµ¤¤ËÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊB¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯¤Ë±¦ÂçÂÜ¤Îç§ÃÇÎö¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊB¤òÂàÃÄ¤·¤Æ23Ç¯7·î¤Ë±ºÏÂ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸å¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÂ³¤¡¢º£Ç¯10·î¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç4Ç¯È¾¤â¤Î¶õÇò´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°YouTube¤Ï¤½¤ó¤Ê°ÂÇÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿´°àú¤Ê¥¯¥í¥¹¡×¤È¾Î¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹ª¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¿Âç²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤»ö¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦¡×¡ÖÍèµ¨¤Ï¥Õ¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¸«¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö¥¯¥í¥¹´°àú¡×¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤Ï»¬¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¾å¼ê¡×¡ÖºÍÇ½¤¬Î¿²ï¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤ì¤¿¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÂç²ø²æ¤«¤é¤ÎÉü³è¡ª¡×¤È¡È´°Á´Éü³è¡É¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë