¡Ö5¥«·î°Ê¾å¡¢²¿¤âÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¥¼¥í¡×¸µTOKIO¡¦¾¾²¬¾»¹¨¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Îº¤ÏÇ¡É¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼Áê¼¡¤°
¡Ò¸µTOKIO¡¦¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ª¡ÖÆü¥Æ¥ì¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÆÈÀêÄ¾·â¡Û¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡º£Ç¯6·î¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¡£11·î26Æü¤Ë¤Ï·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¼«¿È¤Î¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢Æ±¶É¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤½¤Î5Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤Î¼çÄ¥¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½³¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤Ç¡Ø¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¡Ù¡ØÈ¿¾Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤Î¾¼Ô¤Î¿¼¤¤¹Â¡£ÁûÆ°¤Î±²Ãæ¡¢°ìÈÖ¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¹ñÊ¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë·ãÇò¤·¤¿¾¾²¬¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¾¾²¬¤Ïº£²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£12·î2Æü¸á¸å¡¢ÁáÂ¤Ç»Å»öÀè¤Ë¸þ¤«¤¦¾¾²¬¤Ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë»þÀÞ¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤âº£¤â¡¢Æü¥Æ¥ì¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï²¿¤ÎÀâÌÀ¤âÊó¹ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¹ßÈÄ¤Î¸øÉ½Á°¤Ë¹ñÊ¬¤Î¸ý¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤«¤é¤Ï5¥«·î°Ê¾å¡¢²¿¤âÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ºòÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ØÂ³¤±¤Æ¤´½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤¢¤¡¡¢¤â¤¦¤¤¤è¤¤¤è²æ¡¹¤Ë¤½¤Î¡Ê¿ÊÂà¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈÖÁÈ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø°ìÂÎ²¿¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ù¤È¡×
¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤¬¶¯¤¯Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡¾¾²¬¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÌÀ¤«¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¡£Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö30Ç¯Â³¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¹ñÊ¬¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¾¾²¬¤Ë¤â²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤ä¤ê²á¤´¤¹»ÑÀª¤Ë¤ÏÀ¿¼Â¤µ¤Î·çÊÒ¤â¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤¬¶¯¤¯Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡×
¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤·¤ÆÎé¤ò·ç¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤é´ÊÃ±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Î»ÑÀª¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡40Ê¬¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¾·â¼èºà¤Ç¾¾²¬¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¹ñÊ¬¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡¢TOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£µ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë