¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜ¸ý¹¬¼£¡Ø¶³¦ÃÎÇ½ Â¸ºß¤Îµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â50¡Á60ÅÀ¤È¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý
¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÃË»ùC·¯¤ÎÊì¿Æ¤¬¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ÇÍè½ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤â°ìÅÙÍè½ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÃ´Åö¼Ô¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤Î³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¤«¤é¡Ö´Á»ú¤â¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¸¾Ï¤Î°ÕÌ£Íý²ò¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ê£»¨¤Ê·×»»¤äÊ¸¾ÏÂê¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï50¡Á60ÅÀ¤È¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¤Ç¡¢20¡Á30ÅÀ¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Êì¿Æ¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
C·¯¤ÎÉã¿Æ¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯ÌÌ°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò²¿ÅÙ¤â¤¹¤ë¡£Æ±µéÀ¸¤È²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£¾éÃÌ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¾ìÌÌ¤ò¤ß¤Æ¾õ¶·È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃ´Ç¤¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Àº¿ÀÇ¯Îð¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹2¡Á3ºÐ¡×
¾®³Ø1Ç¯À¸»þ¤Ï1³Ø´ü¤Ç¤Ò¤é¤¬¤Ê¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤º¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¶å¶å¤Ï²¿¤È¤«³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·×»»¤Ç¤Ï»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê³Ø¹»¤Ç¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ø¤Î¡Ö»à¤Í¡×¡Ö¾Ã¤¨¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤¬Êì¿Æ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¡Ö²È¤Ç¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜ¿Í¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ø¶ÈÃæ¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢Â¥¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈÄ½ñ¤â¼Ì¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤òµÙ¤à¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÁêÃÌ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿´Íý»Î¤µ¤ó¤ËÃÎÇ½¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈC·¯¤Ï¡ÖIQ¡§80¡×¤Ç¶³¦ÃÎÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶³¦ÃÎÇ½¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÆ±¤¸Ç¯Îð¤Î»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÎÅªÇ½ÎÏ¤¬Ìó7¡Á8³ä¤¯¤é¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤¬10ºÐ¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢C·¯¤ÎÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ï¤ª¤è¤½7¡Á8ºÐ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾®³Ø1¡Á2Ç¯À¸¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó10Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³è·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¾®³Ø1¡Á2Ç¯À¸¤Î»Ò¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçÂÎ¤ÎÃÎÇ½¿å½à¤òÇÄ°®¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä
ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¾®³Ø1¡Á2Ç¯À¸¤Î»Ò¤¬¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÀ¸¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Á¤ó¤×¤ó¤«¤ó¤×¤ó¤Ç¤¹¡£¶å¶å¤â¤ª¤Ü¤í¤²¤Ç¤¹¤·´Á»ú¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¡Âè¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±µéÀ¸¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤âÅöÁ³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸»þ¤ËÍè½ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Î¤È¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡ÖÍÍ»Ò¤ò¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç´Á»ú¤ä¶å¶å¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¤Î¼ø¶È¤ËÁ´¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶å¶å¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»»¿ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÎÇ½¸¡ºº¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¡ºº¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤¹¤ì¤Ð¶³¦ÃÎÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤â¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤ÎÇ§ÃÎ¤ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ô³Ø¤ä±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢¼«¿®¤ò¼º¤¦
¤â¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞC·¯¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤º¶³¦ÃÎÇ½¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæ³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌäÂê¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨»×½Õ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÍ¥Îô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤ÆÆ±µéÀ¸¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤Ï¶³¦ÃÎÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀº¿ÀÇ¯Îð¤¬9¡Á10ºÐÄøÅÙ¤È¾®³Ø3¡Á4Ç¯À¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ô³Ø¤ÎÊýÄø¼°¤ä±Ñ¸ì¤ÎÂçÈ¾¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ø¶È¤Ï¤Ó¤¯¤Ó¤¯¤·¤Ê¤¬¤éºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤éÁÛÄê¤¹¤ë¤ÈÄê´ü¥Æ¥¹¥È¤Ï5¶µ²Ê500ÅÀËþÅÀ¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤100¡Á150ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê³Æ¶µ²Ê20¡Á30ÅÀ¤¯¤é¤¤¤·¤«¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À®ÀÓ¤Ï5ÃÊ³¬¤Ç2¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤ÇËÜ¿Í¤Ï¼«¿®¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉô³èÅù¤ÇÀèÇÚ¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¡¢Îø°¦¤â¤·¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬¿Æ¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ´Ø·¸¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿È¯¤È°ÍÂ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¼¡Âè¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤ä¿Æ¤«¤é¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÈ¿È¯¤äÈï³²´¶¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶³¦ÃÎÇ½¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
Ãæ³Ø¹»¤ÇÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃæ³ØÀ¸¤À¤±¤Ë¶µ°÷´Ö¤äÊÝ¸î¼Ô´Ö¤Ç¡¢µ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¤À¤±¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ëü°ú¤¤ä½ý³²»ö·ï¡¢ÀÅªÌäÂê¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¶³¦ÃÎÇ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶³¦ÃÎÇ½¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËC·¯¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¶³¦ÃÎÇ½¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤È½Ò¤Ù¤ëÍýÍ³¤Ï·è¤·¤ÆÈó¹Ô²½¤äÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯¼¡¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¼êÎ©¤Æ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¡×
»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤ï¤Ê¤¤¿Æ¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£¤â¤·º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿Æ¤È¤·¤Æ¤â²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²æ¡¹»Ù±ç¼Ô¤âº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ëÍý²ò¤¬º¤Æñ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇÛÎ¸¤·¤¿¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÌó7¿Í¤Ë1¿Í¡×¤¬³ºÅö¤¹¤ë
¶³¦ÃÎÇ½¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï¿Í¸ý¤Î14¡ó¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È1700Ëü¿Í¡¢Ìó7¿Í¤Ë1¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñ²È¤Î¾Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¶³¦ÃÎÇ½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÂ¾¤Î¾ã³²¤ËÈæ¤Ù¤Û¤È¤ó¤É¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ê¤«º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢
¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ÚÅÙÃÎÅª¾ã³²¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡×
¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤ÏÄê·¿°è¤È·ÚÅÙÃÎÅª¾ã³²¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ÚÅÙÃÎÅª¾ã³²¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤è¤ê¾¯¤·È¯Ã£¤¬¿Ê¤ó¤À¤¯¤é¤¤¤ÈÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¶³¦ÃÎÇ½¤ÎÍý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤Þ¤«¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼¡¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶³¦ÃÎÇ½¤ÏÌÏ»î¤ÎÊÐº¹ÃÍ30¡Á40¤ËÁêÅö
ËÜ½ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëIQ¤Ç¤¹¤¬¡¢IQ¤È¤Ï¡ÖÃÎÇ½»Ø¿ô¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£IQÃÍ¤ÎÊ¬ÉÛ¤ÏÀµµ¬Ê¬ÉÛ¤Ë½¾¤¦¤È¤µ¤ì¡¢Ê¿¶Ñ¤¬100¡¢É¸½àÊÐº¹¤¬15¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈIQ¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¶ÑÃÍ100¤òÃæ±û¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬º¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë»³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¼õ¸³¤ä¹â¹»¼õ¸³»þ¤ÎÌÏµ¼»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÊÐº¹ÃÍ¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÏµ¼»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÊÐº¹ÃÍ¤ÏÊ¿¶Ñ¤¬50¤ÇÉ¸½àÊÐº¹¤¬10¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¶³¦ÃÎÇ½¤Ï³µ¤·¤Æ2É¸½àÊÐº¹°Ê¾å¤«¤Ä1É¸½àÊÐº¹Ì¤Ëþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤È¡Ö100¡Ý15¡ß2¡Á100¡Ý15¡ß1¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖIQ¡§70¡Á84¡×¤¬¶³¦ÃÎÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³ä¹ç¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤¹¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó14¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê³Ø¹»¤Î35¿Í¥¯¥é¥¹¤À¤È¡Ö35¡ß0.14¡á4.9¡×¤ÇÌó5Ì¾¤¬¶³¦ÃÎÇ½¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÏµ¼»î¸³¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ë´¹»»¤·¤Þ¤¹¤È¡Ö5¡Ý10¡ß2¡Á50¡Ý10¡ß1¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÊÐº¹ÃÍ30¡Á40¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÃÎÅª¾ã³²¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È30°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÐº¹ÃÍ¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¶³¦ÃÎÇ½¤äÃÎÅª¾ã³²¤ÎÃÎÇ½¤ÎÄøÅÙ¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç»¨ÇÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤ÏIQ¤«¤é¿äÄê¤·¤ÆÆ±Ç¯Îð¤ÎÄê·¿»ùÆ¸¤ËÈæ¤Ù¡¢¤À¤¤¤¿¤¤7¡Á8³ä¤ÎÀº¿ÀÇ¯Îð¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¾®³Ø4Ç¯À¸¡Ê10ºÐ¡Ë¤Î¶³¦ÃÎÇ½»ù¤Ç¤¹¤È¤ª¤ª¤è¤½Ç§ÃÎ¡¦³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Ï¾®³Ø1¡¢2Ç¯À¸¡Ê7¡¢8ºÐ¡Ë¤¯¤é¤¤¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÍý²ò¤Î»ÅÊý¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤ÏWHO¤Ë¤è¤ëICD-8¡Ê1965-1974¡Ë¤äÊÆ¹ñÀº¿À°å³Ø²ñ¤Ë¤è¤ëDSM-1¡Á2¡Ê1952-1979¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÎÅª¾ã³²¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©ÊýÂÎ¤ÈËª¤ÎÁã¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¶³¦ÃÎÇ½¤ÎÊý¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙÌÏ¼Ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤³¤³¤Ç°ìÎã¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡¢¿ÞÉ½4¡Ë¡£
Î©ÊýÂÎ¤äËª¤ÎÁã¤ÎÌÏ¼Ì¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤8¡Á9ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤±¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©ÊýÂÎ¤Ï±ü¹Ô¤¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤È¡¢Ã±¤Ë»Í³Ñ·Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ëª¤ÎÁã¤ÏÏ»³Ñ·Á¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÍ×ÁÇ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ï»³Ñ·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÍý²ò°Ê³°¤ËÏ»³Ñ·Á¤ÎÊÕ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î2¤Ä¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤ËÏ»³Ñ·Á¤É¤¦¤·¤Ë·ä´Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àº¿ÀÇ¯ÎðÅª¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¤â¤·¾®³Ø4¡Á6Ç¯À¸¡Ê10¡Á12ºÐ¡Ë¤Ç¡¢Î©ÊýÂÎ¤ÈËª¤ÎÁã¤òÌÏ¼Ì¤·¤¿¤È¤¤Î·ë²Ì¤¬¤¤¤º¤ì¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÏ¼Ì·ë²Ì¡Ê¼ÂºÝ¤Ï8ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÏ¼Ì·ë²Ì¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤«¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ªÈ¯Ã£¾ã³²¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¿ÞÉ½5¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½Ä¼´¤òÃÎÇ½¡¢²£¼´¤òÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤Î¶¯¤µ¤È¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤ÏÀµ¾ï°è¤ÈÃÎÅª¾ã³²¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Ã£¾ã³²¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜ¸ý ¹¬¼£¡Ê¤ß¤ä¤°¤Á¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¶µ¼ø
»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¡¦°å³ØÇî»Î¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÁí¹ç¿´Íý³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜCOG-TR³Ø²ñ¡×ÂåÉ½Íý»ö¡£Î×¾²¿´Íý»Î¡£»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤ÆÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ä°åÎÅ¾¯Ç¯±¡¡¢½÷»Ò¾¯Ç¯±¡¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢2016Ç¯¤è¤êÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥±¡¼¥¤ÎÀÚ¤ì¤Ê¤¤Èó¹Ô¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ØÏÄ¤ó¤À¹¬¤»¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê°Ê¾å¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥³¥°¥È¥ì ¤ß¤ë¡¦¤¤¯¡¦ÁÛÁü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¶¯²½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê»°ÎØ½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¶µ¼ø µÜ¸ý ¹¬¼£¡Ë