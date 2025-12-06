この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎も感嘆！ 近畿大学の研究者が語るマグロ養殖の哲学「まだ改良の余地しかない」挑戦の記録

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で、「近大マグロの聖地！！ 和歌山県串本町紀伊大島に近畿大学水産研究所を訪ねて。」と題した動画を公開。世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功した近畿大学水産研究所を訪れ、その成功の裏にあった壮絶な苦闘の歴史を明らかにした。



動画で茂木氏は、近畿大学の世耕石弘部長、水産研究所の家戸敬太郎所長の案内のもと、船で沖合の養殖いけすを見学。家戸所長は、マグロ養殖の黎明期を振り返り、「最初の4年間は全部死んでしまった」と、天然の稚魚を育てることすら困難だった過去を明かした。マグロは皮膚が非常に薄くデリケートで、「手で持つだけでも火傷みたいになって死んでしまう」という。そのため、釣り針を外す際も魚体に一切触れない工夫や、興奮して暴れないよう一度バケツに入れて落ち着かせるなど、試行錯誤の連続だったと語った。



完全養殖が確立された現在も、その道は平坦ではない。餌を冷凍の生魚から完全に配合飼料へ切り替えたことで、品質の安定化や日持ちの向上といった成果も出ている。それでも、「タイは14世代くらい育種を重ねているが、マグロはまだ6世代目」と述べ、「まだ改良の余地しかない」と力強く語る。病気に強い個体や、早く成長する個体を選抜していく品種改良の重要性を説き、その挑戦が今も続いていることを示した。



動画では、30kg級の成魚が力強く泳ぐ圧巻の光景や、餌をめがけて激しい水しぶきを上げる様子も収められている。近大マグロのブランドの裏にある、研究者たちの絶え間ない努力と未来への展望が垣間見える内容となっている。