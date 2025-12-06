Æü¥Ï¥à¤Ë¸½¤ì¤¿¡È¶¯ÂÇ¼Ô¡É¡ÖÌî¼êÅ¾¸þÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡¾×·âÃÆ¤¬À¸¤ó¤À¿·Å¸³«¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¨¤°¤¤¡×
¸ø¼°Àï¤ÇÂÇÀÊ·Ð¸³¤Ê¤·¡Ä¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤ÇÆÃÂç¤Î°ìÈ¯
¡¡¾×·â¤Î°ìÈ¯¤¬¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï4Æü¡¢À¸ÅÄÌÜÍãÅê¼ê¤Î¡È½éËÜÎÝÂÇ¡ÉµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¾Ð¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸ÅÄÌÜ¤¬¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFFES 2025¡×¤Ç¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ëÌîµåÈ×¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï±¦ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢100¥¥í¤ÎÆð¼°µå¤Ë¤ä¤ä±Ë¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸«»ö¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤ÏÀª¤¤¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¾ìÆâ¤âÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖÈó¸ø¼°¡ß¾×·â¡áÅÁÀâ¡¡Ì¥ÏÇ¤Î½éËÜÎÝÂÇ¡×¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÄÌÜ¤Î°ìÈ¯¤òºÆÆÃ½¸¡£¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ÁÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×¡ÖÆóÅáÎ®¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹!?¡×¡ÖÌî¼êÅ¾¸þÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀõÂ¼¤Ê¤ó¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¨¤°¤¤¤ï¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¸òÎ®Àï¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÄÌ±¿¤«¤é2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿À¸ÅÄÌÜ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ë43»î¹ç¤Ç9¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.89¤ÈÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï25ÅÐÈÄ¤Ç6¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.30¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë