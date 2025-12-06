Åìµþ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê1.5ÇÜ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ï8.6ÇÜ¤Ë¡£½»Âð¥í¡¼¥ó»Ô¾ì¤Î¡È°ÛÊÑ¡É
iYell¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¨¡¼¤ë ½»Âð¸¦µæ½ê¡×¤Ï11·î27Æü¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó»Ô¾ì ¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤Î¡ÖÅìµþ23¶èÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê(70Ö¤¢¤¿¤ê)¡×¤È¡¢iYell¤Î¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó»öÁ°¿³ººÄó½Ð·ï¿ô¡×¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÊ¿¶ÑÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤È»öÁ°¿³ººÄó½Ð·ï¿ôÎßÀÑÀ®Ä¹Î¨¤Î¿ä°Ü
2025Ç¯7·î¤ÎÅìµþ23¶èÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡Ê70Ö¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ï10,477Ëü±ß(½ÐÅµ¡§Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤)¤Ë¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó1.51ÇÜ¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç½»Âð»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÍøÊÑÆ°°Ê¾å¤Ë¡ÖÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¾å¾º¡×¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡Ö²Á³Ê¤¬¤³¤ì°Ê¾å¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¹ØÇã°ÕÍß¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶âÍøÊÑÆ°¤È¤¤¤¦¡Ö¥Þ¥¯¥í¤Ê¾×·â¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤òºÇ¤â¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Î¾å¾º¤Ç¡¢¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÏÌó8.6ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶âÍø¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢ÊÖºÑ¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¿½¹þ·ÈÂÓ¤ÎÍøÍÑÎ¨¿ä°Ü
