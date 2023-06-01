アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレソ会長が、アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの将来について語った。8日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が同会長のコメントを伝えている。バルセロナはこれまで、今季公式戦17ゴールを記録しているロベルト・レヴァンドフスキの契約が今季限りということもあり、今夏の移籍市場で新たなストライカーの獲得に動くとされている。特に、現在26歳のアルバレスをターゲット