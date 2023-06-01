ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は買い戻しが見られ、１５８．７５円付近まで下げ渋っている。米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことで、本日の為替市場はドル安が強まっている。円高の動きも加わり、ドル円は一時１５７円台に下落する場面も見られた。 株高・原油安が急激に強まるなど、市場はひとまず安堵感に包まれている。ただ、警戒感が完全に払しょくされたわけではない。あくまで２週間の停戦で、今後に和平協