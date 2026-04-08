８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２８７８円８６銭（５・３９％）高の５万６３０８円４２銭だった。米国とイランの停戦合意を好感して買い注文が膨らみ、過去３番目の上げ幅を記録した。値上がりは４営業日連続。終値が５万６０００円台を回復したのは、３月３日以来、約１か月ぶりとなる。トランプ米大統領がイランへの攻撃を２週間停止するとＳＮＳで表明したことを受け、東京市場では取引