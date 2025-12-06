¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2026¡Û¶ðß·Âç¡¦Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ëÇÛÃÖ¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤«
¶ðß·Âç¡¦Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÊÔ
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¶ðß·Âç¡¦Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Ð±À±ØÅÁ£µ°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤à¤±¤Æ¤Î¼«¿®¤ä¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢³Æ¹»¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¼èºà¤ò¤·¤¿11·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÍýÁÛ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Úº£²ó¤Î¶ðß·Âç¤Ï¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¡Û
È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£³Ç¯¿¶¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ì¤Ã¤¿¶ðß·Âç¤ÎÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ
¡½¡½Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÀÄ³ØÂç¤ËÇÔ¤ì£²°Ì¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë£²¶è¡¢£´¶è¡¢£µ¶è¡¢£¶¶è¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÂçË¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÄ³ØÂç¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Û¤ÉÀïÎÏÅª¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç£´Ç¯¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡¢»³ÀîÂóÇÏ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¤È£³¿Í¤ÎÍê¤ì¤ë¼çÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ðß·Âç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ÅÄ¡¡¤â¤·¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¤¬£¶¶è¤òÁö¤ë¤Ê¤é56Ê¬Âæ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»³ÀîÂóÇÏ¤¬£µ¶è¤Ê¤é¤Ð¡¢£±»þ´Ö£¹Ê¬Âæ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬»³¶è´Ö¤òÁö¤ì¤ë¤Ê¤éÁêÅö¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï£±Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é¤³¤Î¶è´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬£´Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁö¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤¤¾Ú¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤½¤³¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç£µ¶è¤È£¶¶è¤ÇÈà¤é¤ËÂå¤ï¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤«¡©¤È¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡££µ¶è¡¢£¶¶è¤Ç¾¡Éé¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ê¿ÃÏ¤ÇÈÔ²ó¤·¤Ê¤¬¤é£µ¶è¡¢£¶¶è¤Ï¤·¤Î¤°¤Î¤«¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤³¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤á¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÏºîÀï¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¶ðß·¤Ï¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢È¢º¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤È¤¯¤ËÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤ä»³Àî¤¬»³¤Î¶è´Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢Ê¿ÃÏ¤òÁö¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤ÎºîÀï¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¤¦¤Á¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤â°ËÆ£¤ä»³Àî¤ËÂå¤ï¤ë»³¤Î¿Íºà¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤º¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢5¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶ðß·°Ê³°¤Î£´¹»¡ÊÀÄ³Ø¡¢Ô¢ÕÜ±¡¡¢Ãæ±û¡¢Áá°ðÅÄ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá°ðÅÄ¤Ï±ýÏ©¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢ÉüÏ©¤Ï¤·¤Î¤°¤È¤¤¤¦Áö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤ÏÁ°²ó¤Î¤è¤¦¤Ë£±¶è¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ºîÀï¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÀÄ³Ø¤ÏÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢È¢º¬¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁö¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ô¢ÕÜ±¡¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¹»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È"±ýÏ©¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÃÙ¤ì¤º¤Ë¤¤¤±¤ë¤«"¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ðß·¤ÎÉüÏ©¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢±ýÏ©¤Ç¤¤¤«¤ËÁ°¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢ÃÙ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤É¤ì¤À¤±¶Ïº¹¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤É¤¦ÁÈ¤à¤«¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤¬¤æ¤¨¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÁÈ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Û
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î£²¶èµ¯ÍÑ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ÅÄ¡¡»³Àî¤ò£µ¶è¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ò£²¶è¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÄ³Ø¤Ïº£¤Î³ØÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¹õÅÄÄ«Æü¤¯¤ó¤ò£²¶è¤«£µ¶è¤ËÃÖ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹õÅÄ¤¯¤ó¤¬£²¶è¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤¦¤è¤ê¤â¡¢£³¶è¤òÂç»ö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¤·......¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¦¤Á¤ÏÁª¼êÁØ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢£²¶è¤È£³¶è¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»³Àî¤ò¹õÅÄ¤¯¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢º´Æ£·½ÂÁ¤Ç¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï£²¶è¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢£³¶è¤Î·½ÂÁ¤Ç¾¡Éé¤â¤Ç¤¤ë¡£5¶è¤Ë»³Àî¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤â¤¦£±²ó¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¢¤ê¤«¤Ê¤È......³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹õÅÄÁª¼ê¤¬£²¶è¤ò£±»þ´Ö£µÊ¬¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢£±»þ´Ö£¶Ê¬¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î£³¶è¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡££³¶è¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢£µ¶è¤Ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤òÃÖ¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Á°²ó1¶è¤Îµ¢»³ÐÒÂçÁª¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â¡¢¤É¤³¤Ç»È¤¦¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ¡¡Á´ÆüËÜ¤Î£±¶è¤Ç¶è´Ö£´°Ì¤Î¾®»³æÆÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢È¢º¬£±¶è¤Ç»È¤¨¤ëÌÜ½è¤¬Î©¤Æ¤Ðµ¢»³¤òÊÌ¤Ë²ó¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2023Ç¯¤Ë¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³»°´§¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ï¡¢È¢º¬¤ÇÀÄ³Ø¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤â¤â¤Á¤í¤ó¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤È¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤«Àï¤¨¤º¡¢È¢º¬¤Ç¤ÏÈèÏ«¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤ÈµÙ¤á¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´üÂÔ´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÀ¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¶è´ÖÇÛÃÖ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢£·¶è¤Ë·½ÂÁ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼çÍ×¶è´Ö¤ËÍè¤ë¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£º£²ó¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Î£µ¶è¤â¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¼çÍ×¶è´Ö¤òÁö¤ë°ËÆ£¤¬Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶è´Ö£²°Ì¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï£±Ê¬25ÉÃº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
"Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ëÇÛÃÖ"¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££³¶è¤Ï²¼¤ê´ðÄ´¤Î°ËÆ£¤¬Áö¤ì¤ÐÁêÅöÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢·½ÂÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¢»³¤â²¼¤ê¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·²¼¤ê¤ËÂ¾¤Î¸õÊä¤¬¤¤¤ì¤Ð7¶è¤Ë¤Þ¤¿·½ÂÁ¡¢9¶è¤Ë°ËÆ£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ç¤¤ë¡£7¶è¤Ç·½ÂÁ¤¬59Ê¬Âæ¡¢°ËÆ£¤¬£¹¶è¤Ç1»þ´Ö£¶Ê¬Âæ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÏ¿¤â½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ì´¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬º£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì´¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ÅÄ¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ËÆ£¤Ï£¶¶è¤«±ýÏ©¤òÁö¤ëÁª¼ê¤À¤·¡¢·½ÂÁ¤âÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð±ýÏ©¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¸õÊäÁª¼ê¤¿¤Á¤¬È×ÀÐ¤ËÁö¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤È´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Û
¡½¡½¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£ÅÄ¡¡£²Ç¯¤Î·¬ÅÄ½Ù²ð¤ÈÃ«ÃæÀ²¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Î£³Ç¯À¸¤¬¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁØ¤òºî¤ê½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¡Ü¦Á¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥à¤¬ºî¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ã«Ãæ¤¬¡Ö¼¡¤Ï²¶¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¤«¤é£²¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤á¤ì¤Ð¡¢£±¶è¾®»³¡¢£²¶èÃ«Ãæ¡¢£³¶èµ¢»³¡¢£´¶è·¬ÅÄ¡¢£µ¶è»³Àî¤Ç±ýÏ©¤¬ÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£ÉüÏ©¤Ï¡¢²¼¤ê¸õÊä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢£·¶è¤Ë·½ÂÁ¡¢£¹¶è¤Ë°ËÆ£¤òÃÖ¤±¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÂ¾¹»¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÉüÏ©¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·¬ÅÄÁª¼ê¡¢Ã«ÃæÁª¼ê°Ê³°¤Ç´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ÅÄ¡¡£²Ç¯À¸¤Çºä¸ýÍººÈ¤È¤¤¤¦£µ¶è»ÖË¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢²Æ¹ç½É¤Ç¤Ï»³Àî¤ÈÆ±¤¸Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï½Ð±À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¥±¥¬¤â¼£¤Ã¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¢º¬¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÁ´Á³À¤¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦µ¤¤¬¶¯¤¯¤Æº£¸å¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢·¬ÅÄ¤ÈÃ«Ãæ¤Ë²Ã¤¨¤Æºä¸ý¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢º£µ¨¤Î±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸À¤¨¤ÐÅç»Ò¸øÍ¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£Á´ÆüËÜ¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¼¾å¶Á¡Ê£³Ç¯¡¦Á´ÆüËÜ£¶¶è¶è´Ö£²°Ì¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¾õÂÖ¤Î¤è¤«¤Ã¤¿Â¼¾å¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤À¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£1Ç¯À¸¤À¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÌ¶ÅÄñ¥ÂÀ¡¦ô¥ÂÀ¤¬¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£´Ç¯À¸£´¿Í¤¬È´¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿£±Ç¯ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤ÏÍèÇ¯¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚProfile¡Û
Æ£ÅÄÆØ»Ë¡¿¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¢¤Ä¤·
1976Ç¯11·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£¶ðß·Âçºß³Ø»þ¤Ë¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£´Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï£´¶è¤Ç¶è´ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â´¶È¸å¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°úÂà¸å¡¢ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾åÉô¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ë¶ðß·ÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ½ªÎ»¸å¡¢Ä¹Ç¯¡¢Î¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀ»á¤ËÂå¤ï¤ê´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½Ð±À±ØÅÁÍ¥¾¡£±²ó¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÍ¥¾¡£²²ó¤ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£