¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë(5Æü¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2ÆüÌÜ¤Ë¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤¬3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·77.32ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÏÅÓÃæ¤ÇÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¼«¸Ê¿·¤È¤Ê¤ë147.89ÅÀ¡£¹ç·×225.21ÅÀ¤ÇGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±éµ»¸å¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü½ÐÍè¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤Î»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÀ¿ôÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤®¤À¤Ã¤¿¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¬È´¤±¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÅÀ¿ô¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»°±ºÁª¼ê¤Ï¡ÖÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ë»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯³ê¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ù¥¹¥È¤â¹¹¿·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÃåÉ¹¤¬¤ß¤À¤ì¤¿¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ù¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÈè¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò°ìÆü¤À¤±¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¤È¤·¤Æ¿´¤â¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£