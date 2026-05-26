◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん、木原龍一さんが25日（日本時間26日）、「ファーストピッチ」（始球式）を務めるドジャース対ロッキーズ戦の試合前にドジャースタジアムに姿を現した。三浦さんは「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と入ったドジャースのユニホーム姿で登