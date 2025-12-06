¡Ö¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÁÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡ª ÆüËÜ¤ÎWÇÕÂÐÀï¹ñ·èÄê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¡È¥¯¥¤¥º²¦¡É¤â¹âÍÈ¡Ö²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ¡Ä¡Ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÍè¤¿¤éÂçÊÑ¤½¤¦¡×
¡¡ÍèÇ¯£¶·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤¬¸½ÃÏ12·î£µÆü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê·èÄê¤Ë¡È¥¯¥¤¥º²¦¡É¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±µï¡£½éÀï¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²ÀïÌÜ¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀá¤Ç²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡£ÃêÁª²ñ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¼«¿È¤ÎX¤ò²¿ÅÙ¤â¹¹¿·¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤È¤ÎÆ±µï¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Õ¥§¥ó¤È¤ä¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¤Ê¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¡¼¡¼¡¼²¶¤¿¤Á¤Î²÷Â®CB¤ò¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤â2002¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¿¹Åç¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Î£±ÏÈ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ......¤É¤³¤âÉÝ¤¤¤±¤É¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÍè¤¿¤éÂçÊÑ¤½¤¦¡£¥Ù¥ê¥ô¥¡¥ë¤È¥Ç¥¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬±þ±ç¤¹¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î½êÂ°Áª¼ê¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ºÀª¤ÈÆüËÜ¤¬Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³Ú¤·¤ßÈ¾Ê¬ÉÝ¤µÈ¾Ê¬¤À¡×¤È·Ù²ü¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»à¤ÎÁÈ¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÁÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¼¡Âè¤À¤±¤É¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ç»ÅÙ¤Î¹â¤½¤¦¤ÊÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÁª¼êÂ¿¤¤¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¡£²Æ¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤Í¤³¤ì¤Ï¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ï¸½ÃÏ£¶·î11Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢·è¾¡¤Ï7·î19Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
