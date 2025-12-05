この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説、日本の不動産投資はもう古い？「攻めと守り」を両立するドバイ不動産の魅力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「金融危機に強い安全資産！資産が多い人が絶対に持つべき資産をお教えします！」と題した動画で、日本とドバイの不動産事情を比較しながら、ドバイ不動産投資が持つ独自の魅力を徹底解説した。



宮脇氏はまず、現在の日本について、高い税金によって「努力して稼いだ利益が削られてしまう」状況にあると指摘。特に、所得税や相続税、法人税などの負担が重く、創業オーナーとして成功しても資産が自由に動かせないなど、苦労の割に合わない時代になっていると分析した。



その上で、対照的な投資先としてドバイを挙げる。ドバイの魅力は「攻めと守りの両方を兼ね備えた市場」である点だという。具体的には、「守り」の側面として、治安が良く「中東のスイス」のような役割を担っていること、そして所得税・相続税・贈与税がゼロであるという税制上の大きなメリットを強調した。法人税も定率9%と低い上に控除枠が大きく、資産を守る上で非常に有利な環境だと語る。



一方、「攻め」の側面としては、政府が掲げる「2040年プラン」によって今後の人口増加と経済成長が見込まれる点を挙げる。不動産価格も、シンガポールや香港といった他の国際都市と比較すると「圧倒的に安い」ため、長期的な値上がり益（キャピタルゲイン）も十分に狙えるという。さらに、不動産購入によって得られるゴールデンビザは、滞在義務がなく、有事の際の「逃げ場を確保できる」という価値も持つと解説した。



宮脇氏は、「お⾦持ちじゃない⼈にこそ移住するメリットはある」と述べ、税制が低い国で資本を効率的に蓄積していくことが、資産形成期において極めて有利に働くと説明。ドバイ不動産は、単に物件価格の上昇を狙うだけでなく、税制優遇や国の成長性といった複数の恩恵を受けられる、優れた資産形成の選択肢であると結論付けた。