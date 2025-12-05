５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６３．５３ポイント（０．２４％）安の２５８７２．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２．０５ポイント（０．１３％）安の９０９４．４３ポイントと反落した。売買代金は８１６億５９１０万香港ドルに縮小している（４日前場は９２２億７８２０万香港ドル）。

模様眺めのスタンスが相場の重し。中国では週明け８日に１１月の貿易統計、１０日に同月の物価統計、１５日に同月の小売売上高や鉱工業生産などが公表される。そのほか、今月中旬ごろ、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が開催される見通しだ。米国では１０日、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に会見する。ＦＯＭＣで追加利下げが決定されることはほぼ確実視されているが、来年以降の見通しが不透明だ。内容を見極めたいとして積極的な売買が手控えられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団ＨＤ（２３１３／ＨＫ）が４．１％安、通信キャリア大手の中国電信（７２８／ＨＫ）が２．５％安、ビールメーカー大手の百威亜太ＨＤ（バドワイザーＡＰＡＣ：１８７６／ＨＫ）が２．３％安と下げが目立った。

セクター別では、マカオ・カジノが安い。新濠国際発展（２００／ＨＫ）が３．２％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が１．８％、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が１．５％、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が１．２％ずつ下落した。

ツアー会社やエアラインなど旅行関連セクターもさえない。携程集団（９９６１／ＨＫ）が２．２％安、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が２．０％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．３％安、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が２．０％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が１．７％安で引けた。

中国の不動産セクターも売られる。合景泰富集団ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が１０．２％安、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が２．６％安、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が１．６％安、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が１．２％安で前場取引を終えた。

半面、非鉄・レアメタル関連銘柄はしっかり。アルミニウム中国最大手の中国アルミ（２６００／ＨＫ）が４．３％、非鉄金属・鉱石の五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が４．１％、銅・コバルト鉱山の中国有色鉱業（１２５８／ＨＫ）が３．６％、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．４％、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が２．４％ずつ上昇した。

ロボット関連の銘柄も物色される。深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が４．５％高、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が２．０％高。そのほか、技術がロボットに応用しやすい自動運転の文遠知行（８００／ＨＫ）が３．８％高、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が２．３％高と値を上げた。

本土マーケットは４日ぶりに小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０８％高の３８７８．９９ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。素材、インフラ関連、自動車なども買われた。半面、エネルギーは安い。銀行、不動産、医薬、公益も売られた。

