【ロンドン＝横堀裕也】英政府は４日、２０１８年に英南西部の女性が神経剤「ノビチョク」によって死亡した事件に絡み、ロシアの軍参謀本部情報総局（ＧＲＵ）の組織全体を制裁対象に指定したと発表した。

事件に関する独立調査委員会が４日、最終報告書でＧＲＵが関与したと断定し、「プーチン露大統領に道義的責任がある」と結論づけたことを踏まえた措置だ。

事件では１８年６月、英国人女性が被害を受けた。報告書は、ＧＲＵの工作員が、英国に亡命していた露軍の元情報機関員セルゲイ・スクリパル氏を狙って小瓶に入ったノビチョクで暗殺を企て、使用後に捨てた小瓶を女性のパートナーが拾い、女性と共に中毒症状に陥ったと推定した。

報告書は暗殺未遂事件について、「最高位のプーチン氏が承認したに違いない」と断じた。女性が死亡したことも踏まえ、「非常に有毒な神経剤を街中に放置すれば、被害が拡大することは明確に予見できたはずだ」と露側を非難した。

スターマー英首相は声明で「報告書の内容は、プーチン政権がいかに無実の命を軽視しているかを示している。我々は残忍な政権に立ち向かっていく」と強調し、今後も制裁などを通じて対露圧力を強めていく考えを示した。