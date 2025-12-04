「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が4日に更新され、2人が“マナー”についてトークを展開した。

松陰寺は「上座って難しくない？この席どっちなんだみたいな」と、上座をめぐるマナーについて言及。続けて「エレベーターにも上座がある。めっちゃむずくない？」と切り出すと、カズレーザーは「エレベーターにも(上座)あるんですよね。誰だよ言い始めたやつ。連れてこいよ！」と声を張り上げた。

エレベーターにおける上座は入り口からもっとも遠い場所とされているが、カズレーザーは「本当にそんなものあるの？って思う。三菱とかシンドラーとかメーカーは上座を推奨してるの？」と疑問。

続けて「みんな(下座、上座を)気にしている。これはもう茶道みたいに競技化した方がいいんじゃないか。道にした方がいい。エレベーター道。エ道。所作に意味があるんだっぽくすれば文句は出ない」と持論を展開すると、松陰寺も「エ道、いいなぁ」と納得していた。