「人狼 JIN-ROH 4Kリマスターセット」(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

13,200円 BCQA-0028 2026年3月25日発売

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

アニメ「人狼 JIN-ROH」の劇場公開25周年を記念して、4Kリマスター映像とドルビーアトモス音声を収録した4K Ultra HD Blu-ray盤が、2026年3月25日に発売されることが決定した。価格は13,200円。同年3月6日からは期間限定でリバイバル上映も行なわれる。

本作は、「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」「イノセンス」など、後世に残るハイクオリティな作品を世に送り出したProduction I.Gによるオリジナルアニメ。Production I.G最後のセル画劇場作品でもあり、原作・脚本に押井守、監督に沖浦啓之、演出に神山健治らが参加している。

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

4Kパッケージ版の「人狼 JIN-ROH 4Kリマスターセット」は、UHD BD(3層)/BD(2層)の2枚組。外装は沖浦啓之監督が書き下ろした特製三方背ケース、特製ブックレットも付属する。

本編は約102分。劇場予告、劇場公開TVCM集、4K劇場公開PV・CM集、DVD版特典を再編集したSPECULATE ABOUT JIN-ROHなど、約40分の特典をBDに収録する。

UHD BD音声はドルビーアトモス、リニアPCM 2ch、英ドルビーデジタル 5.1ch。BD音声はドルビーTrueHD 5.1ch、リニアPCM 2ch、ドルビーデジタル 2ch、英ドルビーデジタル 5.1ch。

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

グランドシネマサンシャイン池袋などでリバイバル上映決定

UHD BD盤の発売に先駆け、2026年3月6日からはリバイバル上映も行なわれる。上映されるのは、35mmフィルム原版から4Kフィルムスキャン＆4Kリマスターした映像とDolby Atmos化した音響のバージョン。

上映劇場は下記の通り。なお劇場やスクリーンによっては、4K上映、ドルビーアトモス上映ではない場合もあるとのこと。

北海道：札幌シネマフロンティア 宮城：TOHOシネマズ仙台 千葉：T・ジョイ蘇我 東京：新宿バルト９ 東京： グラン ドシネマサンシャイン 池袋 神奈川：チネチッタ 神奈川：横浜ブルク13 新潟：T・ジョイ新潟万代 愛知：ミッドランドスクエアシネマ 京都：T・ジョイ京都 大阪：T ・ジョイ 梅田 広島：広島バルト11 福岡：T・ジョイ博多 鹿児島：鹿児島ミッテ10

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

(C)1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

あらすじ

首都、東京。その強引な経済政策は、失業者と凶悪犯罪を急増させた。政府は反政府勢力掌握の為、首都圏に限り治安部隊を設置した。通称「首都警」と呼ばれる治安部隊は、加速拡大した。

ところが、反政府勢力は、立法措置により非合法化し地下組織の道を辿った。そして地下組織は首都警との市街戦を繰り返した。世論は強大な武力で対抗する「首都警」を非難の的とし、結果、「首都警」は孤立を一層深めていった……。

青年、伏一貴は、反政府鎮圧部隊「首都警」の一員である。伏はこれまで、闘争本能のみで生きる一匹の〝狼〟の様に人間としての一切の感情を切り捨て、自分を律してきた。しかし、或るとき、伏は潜伏する地下組織の追跡で、衝撃的な事件に遭遇してしまう。そして、この事件がきっかけで、彼は、彼自身の〝内なる世界〟に変化が芽生え始めた。更にその後、ひとりの女、雨宮圭との出逢いが、彼を思わぬ方向に導いてしまう。運命のように惹かれあい、そして……。

STAFF

原作：押井 守・藤原カムイ『犬狼伝説』（双葉社刊）

監督：沖浦啓之

脚本：押井 守

演出：神山健治

キャラクターデザイン：沖浦啓之・西尾鉄也

副作画監督：井上俊之

美術監督：小倉宏昌

美術設定：渡部 隆

銃器設定：黄瀬和哉

車輌設定：平松禎史

色彩設定：片山由美子

撮影監督：白井久男

編集：掛須秀一

音楽：溝口 肇

音響監督：若林和弘

制作担当：堀川憲司

プロデューサー：杉田 敦・寺川英和

エグゼクティブプロデューサー：渡辺 繁・石川光久

製作：バンダイビジュアル・Production I.G

キャスト

伏 一貴：藤木義勝

雨宮 圭：武藤寿美

辺見 敦：木下浩之

室戸文明：廣田行生

半田 元：吉田幸絋

巽 志郎：堀部隆一

阿川七生：仙台エリ

安仁屋 勲：中川謙二

自治警幹部：大木民夫

塔部八郎・ナレーション：坂口芳貞