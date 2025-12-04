一時帰国は既定路線

秋篠宮さまの60歳の誕生日に際して会見が行われた。その中では、今年出産した小室眞子さんらファミリーと「日本で是非会いたい」との文言も出た。すでに既定路線となっている小室弁護士ファミリーの一時帰国をめぐる動向をお伝えする。

秋篠宮さまは小室眞子さんの出産について記者に問われ、こうお答えになった。

《そうですね、第一報を聞いた時はとても嬉しい気持ちになりました。それと同時に、おじいさんになったんだなという、そんな若干複雑な思いもいたしました。そして、もし日本に来る機会があれば、是非会いたいと思います》

同様の質問は9月に行われた紀子さまの会見でもあり、紀子さまは次のように回答された。

小室さんファミリー

《眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています》

準備に余念がない宮内庁

「親が子供らに会いたいと言うのは自然なことで会えていない方が不自然です。小室圭さん・眞子さん夫妻が結婚後初めてお子さんを連れて日本にやって来るのは既定路線。秋篠宮ご夫妻の発言は小室さんファミリーの一時帰国が近いことを示唆されていると受け取ってよいでしょう。2026年中にもあると聞いています」

と、社会部デスク。今年9月の悠仁さまの成年式での一時帰国も取りざたされたが実現しなかった。秋篠宮ご夫妻は招待状を送ったが小室さん夫妻側が辞退の返答をしたと宮内庁は説明している。

「“子供が幼い”との理由でしたが、実際その通りですね。今年春に生まれたお子さんが長旅にも耐えられる頃合いを待っている状況です」（同）

小室さんファミリーの一時帰国は確定的ということで、宮内庁はそれに伴う懸念点の洗い出しに余念がない。

プレスリリースも

「懸念点をあげようと思えばいくらでもあるとのことです。小室さん夫妻の結婚の過程で秋篠宮家へのバッシングが最高潮に達しましたが、一時帰国によってその再燃が心配されています。親子が会うのは当たり前、会えないのは不自然な状況ですが、世論としては“どうして今なの？”といった批判が起こりかねません」（同）

宮内庁側は事前に、一時帰国に関する情報をプレスリリースでオープンにすることも考えているようだ。

「小室さんファミリーが私的に日本を訪問しますが公的行事・皇室行事への参加予定はなく、滞在先は非公開とします――といった内容が想定されています。基本的に私人の私的な行動なのだから、あまり取材しないでほしい、というメッセージですね。小室さん夫妻に関しては、存在や行動が公的か私的かの線引きが難しい。前もって報道陣に情報を伝えて、その動向が報道されれば“なぜ私人が”との批判が想定できます。本来、その場合は報道側の問題なのですが、ネガティヴな論調が秋篠宮家に飛び火しかねない。かといって広報しなければしないで歯止めがきかず、状況のコントロールが難しくなってしまいます。いずれにせよ悩ましい状況ですね」（同）

裏テーマも

宮内庁側の懸念は秋篠宮家にも向かっている。

「小室さんファミリーの帰国情報は夫妻側から伝えられた秋篠宮家側から聞くほかなく、それをどれだけ早く正確に聞き取れるかというのが大きな問題です。小室さん側が帰国について伝達してくるタイミングはかなりギリギリになることは間違いなく、その時点から“相当な難関だ”と評されています。帰国予定が変更される可能性もかなりあり、さまざまな不確定要素を踏まえてプランを練る必要がありますね。担当しているのは百戦錬磨の面々ではありますが、そう簡単なシミュレーションではないと口をそろえて話しています」（同）

可能ならば、小室さんファミリーの一時帰国によって秋篠宮家への評価を大きく好転させたいという「裏テーマ」も抱えているため、より慎重さが求められるようだ。初孫との対面というイベントは本来、ほのぼのとしたもののはずなのだが、その実現に汗をかかなければならない人は少なくない。

デイリー新潮編集部