½°±¡Äê¿ôºï¸º¡¢¼«°Ý¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Ç·èÃå¡Ä°Ý¿·¤Î¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×°µÎÏ¤Ë¼«Ì±¾ùÊâÇ÷¤é¤ì¤ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£±Æü¡¢½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÎµÄÏÀ¤ÇºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼Â¸úÀ¤ÎÃ´ÊÝ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±£°·î¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç·èÃå¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤â¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ£±Ç¯¸å¤Ë¡Ö¼«Æ°ºï¸º¡×¤¹¤ëµ¬Äê¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦µá¤á¡¢¼«Ì±¤Ï¾ùÊâ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ê»³ËÜµ®¹¡Ë
¡¡¡Ö¾®Áªµó¶è¤âÈæÎã¤â¡¢£±Ç¯¸å¡¢¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê¼«Æ°Åª¤Ë¡ËÄê¿ôºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤Ï£±Æü¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÏ¢Íí²ñµÄ¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÁíºÛ¡Ë¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¡¢¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¤½¤¦½Ò¤Ù¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ï°Ý¿·¤ÎÍ×µá¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·Î¾ÅÞ¤¬º£¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÄê¿ôºï¸º¤Î¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î½°±¡Äê¿ô¡Ê£´£¶£µ¡Ë¤Î£±³ä¤ËÅö¤¿¤ë£´£µµÄÀÊ°Ê¾å¤Îºï¸º¤ò·Ç¤²¡¢ºï¸ºÂÐ¾Ý¤Ê¤É¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë£±Ç¯´Ö¤Î¶¨µÄ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥àË¡°Æ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°Ý¿·¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðºï¸º¼«ÂÎ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¸úÀ¤ÎÃ´ÊÝ¤òÍ×µá¡££±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÈæÎãÁª¤Î¤ß¤ÇÄê¿ô¤ò£µ£°ºï¸º¤¹¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤òÁÊ¤¨¤ë°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀþ¤Ç¡¢¼«Ì±Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ØÎ¥º§¡Ù¤À¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±¤Ï¡¢¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÎÁ°¤Ëºï¸ºÂÐ¾Ý¤òË¡°Æ¤ËÌÀµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¾®À¯ÅÞ¤Û¤ÉµÄÀÊ¸º¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÈæÎãÁª¤Î¤ß¤Îºï¸º¤ÏÌîÅÞ¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Ë¡°ÆÀ®Î©¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Ç·èÃå¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¡ÊË¡°Æ¤ò¡Ë½Ð¤¹¤«¤é¤Ë¤Ï²Ä·è¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈµÈÂ¼»á¤òÀâÆÀ¤·¡¢ÈæÎãÁª¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®Áªµó¶è¤ò´Þ¤á¤¿¼«Æ°ºï¸º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ·èÃå¤µ¤»¤¿¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö²¿¤È¤«ÌîÅÞ¤â¤Î¤á¤ëÆâÍÆ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¾®Áªµó¶è¤ÎÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢À¯ÉÜ¤Î½°±¡Áªµó¶è²èÄê¿³µÄ²ñ¡Ê¶è³ä¤ê¿³¡Ë¤Ç¤ÎÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤ê¸«Ä¾¤·ºî¶È¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡££±Ç¯¸å¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤º¤Ë¼«Æ°ºï¸º¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¤µ¤é¤Ë£±Ç¯ÄøÅÙ¤ÎµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¼«Ì±Æâ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ý¿·´´Éô¤Ï¡ÖÄê¿ôºï¸º¤Î¼Â¸½¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈæÎã¤Ï£±Ç¯¸å¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðºï¸º¤µ¤ì¤ë¡£²æ¡¹¤Î¼çÄ¥¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£