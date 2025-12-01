芸能事務所・STARTO ENTERTAINMENTが2025年11月30日、「株式会社TOKIOに関するご報告」を公開した。

「これまで共に歩んでいただいたファンの皆さまに心より感謝」

STARTO社は公式サイトのお知らせページで、「株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了することとなりました」と発表した。

「30年以上にわたりファンの皆さまをはじめ、多くの関係者の方々に支えていただきながら、活動を続けてまいりました」とし、「これまで共に歩んでいただいたファンの皆さまに心より感謝申し上げます」と感謝をつづっている。

TOKIOは94年の「LOVE YOU ONLY」でのデビュー後、音楽活動と並行して「ザ！ 鉄腕！ DASH！！」（日本テレビ系）などのバラエティ番組でも活躍の場を広げた。

国分さんは「人権救済」申し立て

18年に山口達也さんが脱退し、21年3月に長瀬智也さんも脱退。残るメンバー3人はは同年4月に「株式会社TOKIO」を設立し、STARTO社とエージェント契約を結ぶ形で活動を続けていた。

しかし25年6月、日本テレビが国分太一さんを「コンプライアンス上の問題行為」を理由に「ザ！ 鉄腕！ DASH！！」から降板させると発表。株式会社TOKIOからも無期限の活動休止となった。

その後、グループは「グループ『TOKIO』として再び信頼をいただき、応援いただくことは難しい」として解散を発表した。

なお、国分さんは番組降板後、日弁連に人権救済を申し立てたことを報告。「立場と環境にあぐらをかいていた部分があったのだと思います」としつつも、「私のとったどの行動がコンプライアンス違反とされたのか答え合わせもできないまま」と説明している。

「本人達が望めばTOKIO再結成出来るんちゃうん？」

SNSでは、STARTO社とのエージェント契約の終了の報告に、「TOKIOはTOKIO 今は退所してもあまり関係ない感じも増えてるけど、やっぱ形としてはちょっと寂しさも」「TOKIOがなくなるの寂しいなぁ...」などとする声も多い。

一方で、「これでスタートエンターテイメント 社外でTOKIO再結成できるよね」「これはむしろTOKIO復活にむけて良い流れなのでは DASHがどうなるかの不安はあるけど」「本人達が望めばTOKIO再結成出来るんちゃうん？ チャンネル開設してダッシュ村独自にやったら凄い影響出そうやけどね」など、「再結成」を期待する投稿もある。