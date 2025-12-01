この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【M5おまたせ】ようやくMacBook Pro M5をレビューします。主に性能にフォーカスし、動画編集もチェックしてみましょう

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【M5おまたせ】ようやくMacBook Pro M5をレビューします。主に性能にフォーカスし、動画編集もチェックしてみましょう」と題した動画を公開。新型MacBook Pro M5の性能をベンチマークや動画編集テストを通して徹底検証し、驚異的なシングルコア性能を高く評価する一方、旧モデルからの買い替えタイミングについて独自の視点を示した。



まず、本体デザインはM4モデルから変更なく、アルミボディの質感や精度の高さを評価。「額縁も細くて非常にカッコいい」と述べ、ディスプレイの美しさを「MacBook Proの最大の強みの一つ」と絶賛した。一方で、約1.5kgという重量は「14インチモデルの一番の弱点」と指摘し、携帯性については課題が残るとした。



性能検証では、Cinebench R23によるベンチマークテストを実施。特にシングルコアのスコアが「2469」と非常に高い数値を記録したことに触れ、「非常にシングルコア、高速ですよね」と驚きを示した。続いて、DaVinci Resolveを使用した4K動画（5分）の書き出しテストでは「4分10秒」という高速な結果を記録。比較として持ち出したWindowsのハイエンドモバイルCPU搭載機が「5分25秒」だったことから、M5チップの実用的な処理能力の高さを証明した。



これらの結果を踏まえ、戸田氏はM5 MacBook Proを高く評価。特に旧型のMacBook AirやM1チップ搭載モデルからのステップアップを考えているユーザーにとっては、有力な選択肢になるとした。しかし、すでにM4 Proなどの高性能モデルを使用しているユーザーに対しては、「まだ無印のM5に買い替える必要はないと思います」と述べ、今後登場が予想される上位チップ「M5 Pro」の動向を見極めるのが賢明との見解を示した。



MacBook Pro M5は、特にシングルコア性能と動画編集において卓越したパフォーマンスを発揮するモデルであることが示された。新規購入や旧モデルからの買い替えには最適解の一つであるが、すでに高性能モデルを所有しているユーザーは、自身の用途と今後のラインナップ展開を考慮し、慎重に判断する必要がありそうだ。