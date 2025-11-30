名古屋のホテルで過ごすクリスマスディナー5選。ホテル30階の絶景レストランやキャビア、いちごデザートも
◆名古屋のホテルで過ごすクリスマスディナー5選。ホテル30階の絶景レストランやキャビア、いちごデザートも
画像：TheLivingRoomwithSKYBAR 三井ガーデンホテル名古屋プレミア18F／三井ガーデンホテル名古屋プレミア
気分が高まるフェスティブシーズン。お部屋に飾り付けをしてホームパーティが毎年の定番という人こそ、今年は思いきりおしゃれをして、ホテルディナーに出かけてみるのはいかが？
名古屋の絶景が見渡せるホテルや、緑豊かなガーデンに面したレストランなど、クリスマスだからこそ行きたいホテルを5つご紹介。忙しい日常から離れ、2人でゆったりと会話を楽しむ贅沢なディナーを過ごしてみて。
◆〜15,000円で予約できるホテルのクリスマスディナー
TIAD, オートグラフ コレクション（矢場町）／リゾートのようなダイニングで、地産地消のフレンチグリルを
久屋大通公園の豊かな緑に囲まれたラグジュアリーホテル「TIAD, オートグラフ コレクション」。ホテル5階にあるオールデイダイニング「Table For Tomorrow」は、高い天井と大きな窓が開放的な空間。夜にはライトアップされたミライタワーの夜景も楽しむことができる、リゾート感あふれる雰囲気。
クリスマス期間に提供されるディナーは、「一口のお愉しみ」から始まり、前菜、スープ、選べる魚料理と肉料理のWメインなど、地産地消を意識した全6皿をお届け。食後には、もみの木の蜂蜜を使用したデザートも登場。
スタイリッシュなインテリアや、オープンキッチンの活気を感じる空間で、大切な人とのおしゃれなクリスマスを過ごしてみては。
Impressive〜EarlyXmas2025〜
店舗名：Table For Tomorrow／TIAD, オートグラフ コレクション
住所：愛知県名古屋市中区栄5-1501
アクセス：名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」1番口より徒歩1分、東山線、名城線、名港線「栄駅」13番出口より徒歩8分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/22（月）
料金：1名13,500円
※税・サ込
12/23（火）〜12/25（木）のクリスマスディナーはこちら＞
サイプレスガーデンホテル（金山）／緑豊かなガーデンに面する空間で、のどぐろ×知多牛のWメインを
金山駅から徒歩3分、都会の喧騒から離れ、緑に囲まれて安らぎのひとときを過ごせる「サイプレスガーデンホテル」。すべての席がガーデンに面する、ホテル内のレストラン「ヴェルジェ」では、夜になるとガーデンがライトアップされ、幻想的な雰囲気で食事が楽しめる。
特別なクリスマスを演出するフルコースディナーは、生ハムムースのミルフィーユ仕立てなどの前菜に続き、のどぐろのポワレ、知多牛のグリルが登場。いちごを使用したデザートには、心温まるクリスマスのメッセージを添えてご用意。
時間がゆったりと流れる落ち着きのある空間は、気負うことなく会話と美食を心ゆくまで堪能できるはず。
【クリスマス2025】のどぐろ×知多牛のWメインフルコース+乾杯スパーリング
店舗名：ヴェルジェ／サイプレスガーデンホテル
住所：愛知県名古屋市熱田区金山町1-9-8 サイプレスガーデンホテル
アクセス：JJRほか「金山駅」より徒歩3分
提供期間：2025/12/13（土）〜12/25（木）
料金：1名8,800円
※税・サ込
◆15,000円〜20,000円台で予約できるホテルのクリスマスディナー
三井ガーデンホテル名古屋プレミア（名古屋）／高層階からの絶景とともに、フォアグラや三河和牛を
名古屋駅から徒歩5分の好立地、オリジナルアートを配した上質な空間の「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」。ホテル18階にあるメインダイニング「The Living Room with SKY BAR」は、地上80mから煌びやかな名古屋の夜景を一望できる。
クリスマス期間限定の特別ディナーは、キャビアバター香る天然ヒラメの一皿や、旬の野菜と合わせたフォアグラと鴨のアントレ、メインには三河和牛のフィレ肉を瞬間燻製で香ばしく仕上げて用意される、贅沢なコース。
大きな窓から見下ろす夜景と、モダンなインテリアに囲まれて、ロマンティックな聖夜を過ごしてみては。
【クリスマス2025】三河和牛フィレや天然ヒラメ等全6品
店舗名：The Living Room with SKY BAR 三井ガーデンホテル名古屋プレミア18F／三井ガーデンホテル名古屋プレミア
住所：愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 三井ガーデンホテル名古屋プレミア18階
アクセス：JR「名古屋駅」7番出口より徒歩4分、近鉄「名古屋駅」より徒歩6分、名鉄「名古屋駅」より徒歩7分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名15,000円
※税・サ込
名古屋JRゲートタワーホテル（名古屋）／海外の邸宅を思わせる絶景ダイニングで、旬を彩る本格フレンチを
名古屋駅直結という抜群のロケーション、高層階から名古屋の街並みを一望できる「名古屋JRゲートタワーホテル」。15階のロビーフロアにある「THE GATEHOUSE」は、サンルーム風のテラス席や、アンティーク家具が配置されたラウンジエリアなど、多様な空間でシーンに合わせた過ごし方ができるオールデイダイニング。
聖夜を彩る特別なディナーは、旬の食材を厳選し、ひと皿ごとに想いを込めて仕立てるコース。東京・青山の予約困難な人気フレンチ「L’AS（ラス）」のオーナーシェフ・兼子大輔氏が全面監修した、本格的なフレンチを堪能して。
名古屋の景色や屋上庭園を眺めながら、ゆったりと2人の時間を楽しむのはいかが。
【Xmas2025】クリスマス特別メニュー全8品
店舗名：THE GATEHOUSE／名古屋JRゲートタワーホテル
住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-13 名古屋JRゲートタワーホテル15階
アクセス：JR線「名古屋駅」より徒歩2分(駅直結)
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名15,400円
※税・サ込
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（金山）／ホテル最上階の優雅な空間で、伝統的なフレンチを
名古屋の副都心である金山に位置する「ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋」。ホテル最上階にある、スカイレストラン＆バー「スターゲイト」では、地上130メートルからの眺望とともに、高級感のある空間で食事が楽しめる。
スパークリングワインの乾杯で幕を開けるクリスマスディナーは、スモークサーモンやエゾアワビ、雲丹とキャビア添えといった豪華絢爛な食材が揃う。牛ホホ肉の赤ワイン煮込み、殻付きオマール海老のポワレ、木苺やリンゴを使った特製デザートまで、こだわりの料理に舌鼓を打つ至福のひとときを。
ホテルならではの行き届いたサービスと、上質な空間で味わうクリスマスだけの特別なコースを、大切な人と贅沢に堪能して。
【ノエル2025】海の幸と肉料理の華麗な饗宴を味わう全8皿+乾杯グラススパークリング
店舗名：スカイレストラン＆バー「スターゲイト」／ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
住所：愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋30F
アクセス：JRほか「金山駅」南口より徒歩3分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名26,000円
※税・サ込
