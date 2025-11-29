全日本空輸（ＡＮＡ）は２９日、欧州の航空機大手エアバスの主力旅客機Ａ３２０シリーズでソフトウェアの不具合が判明し、更新作業に伴って国内線９５便が欠航、約１万３２００人に影響が出たと発表した。

作業は３０日朝までにほぼ終える見通しだが、同日も６便が欠航する見込みだという。

Ａ３２０シリーズを巡っては、エアバス社が太陽放射によって飛行を制御するのに必要なデータが破損する恐れがあると発表。欧州航空安全庁（ＥＡＳＡ）がソフトの更新を求める「耐空性改善通報」を出した。ロイター通信によると、対象機は世界で運航するＡ３２０シリーズの半数にあたる約６０００機に上る。

全日空は対象となるＡ３２０型とＡ３２１型を計３４機保有している。スターフライヤーと格安航空会社（ＬＣＣ）ピーチ・アビエーションにも対応が必要な機体があったが、運航に大きな支障は生じなかったという。日本航空は対象機を保有していない。

全日空機が発着する羽田空港の第２ターミナル（東京都大田区）では２９日、振り替え便の手配や料金の払い戻しを受ける専用窓口が設けられ、利用客が長蛇の列をつくった。都内に住む会社員（２９）は、友人の結婚式に向かうための便が欠航となり、「お祝いしたかったのに」と肩を落としていた。

Ａ３２０シリーズは１９８８年に運航を開始。今年初めて競合する米国のボーイング７３７を抜き、世界で最も売れた航空機となったが、米ジェットブルー航空の機体が１０月３０日、メキシコ湾上空で突然急降下するトラブルを起こしていた。