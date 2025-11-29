Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、2026年3月20日に発売を予定しているPearl Abyss（パールアビス）のPS5用ソフト『紅の砂漠』がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

PS5用ソフト『紅の砂漠』が事前予約で15%オフ。話題のオープンワールドアドベンチャーがお得です

Pearl Abyss（パールアビス）から2026年3月20日に発売予定のPS5用ソフト『紅の砂漠』が事前予約で公式価格から15%オフ。

『黒い砂漠』は自由度が高い戦法やアクションが楽しめるオープンワールドアクションアドベンチャーです。

主人公は灰色たてがみ団のクリフ。美しさと残酷さが共存しつつ、多様な気候帯の大陸で構成されている大陸ファイウェルが舞台。

宿敵である黒い熊団による奇襲により、灰色たてがみ団は崩壊。生き残った主人公・クリフは、失った故郷と仲間を取り戻すため、大陸の各地に隠された未知なる領域を切り拓きます。

リアルで自由度が高い戦闘アクションが特長。自分だけの戦い方でクリアを目指そう！

攻撃やガード、回避、ジャンプといった基本動作に加えて、回転切り、突き、掴みなど組み合わせで発生するコンボが充実。

剣や槍、弓矢、投げ技など武器の切り替えも多彩で、チュートリアルでは覚えきれないほどのアクションが魅力的です。多彩な戦闘スタイルでプレイヤーごとの戦い方が楽しめますよ。

攻略に役立つスキルや属性攻撃など通常攻撃以外のアクションも豊富。攻撃エフェクトも迫力があり、没入感がアップすること間違いなしです。

狩猟、採集、製作…あらゆることが可能。神秘に満ちた広大なフィールドを探索して楽しむべし

敵と味方が入り乱れる戦場は、砲弾が飛び交うなどリアルさを追求。

徒歩や馬、竜など移動手段も豊富。広大なフィールドをシームレスかつ、自由に探索できるのは醍醐味の1つです。

ギミックや謎解きの攻略など冒険＆探検要素も充実しています。

自由度が高く、遊びごたえのある『紅の砂漠』。事前予約でお得な今こそゲットしよう！

紅の砂漠 -PS5 【特典】ゲーム内コンテンツ(PS5購入特典)同梱 & 【初回特典】 ゲーム内コンテンツ(カルレッドシールドDLCチラシ)封入 8,236円 （公式価格から15%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月29日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazonブラックフライデー」