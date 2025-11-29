「ABEMA」にてウルトラマンシリーズ29作品の配信が決定！ 『ウルトラQ』の全話無料一挙放送も
「ABEMA」にて、ウルトラマンシリーズが2026年7月に60周年を迎えることに向けて、2025年12月1日（月）より、29作品の配信が順次開始される。
＞＞＞『ウルトラQ』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』ビジュアルをチェック！（写真5点）
ウルトラマンシリーズは、1966年に円谷プロダクションが制作した特撮ドラマ『ウルトラQ』『ウルトラマン』を原点とする、日本を代表する特撮ヒーローシリーズ。怪獣や宇宙人から地球を守るウルトラヒーローたちの活躍を描きながら、勇気・希望・思いやりといった普遍的なテーマを、昭和・平成・令和の世代を超えて伝え続けてきたシリーズだ。テレビシリーズに加え、映画、配信作品など多数の関連作品が制作され、世代を超えたエンターテインメントとして、幅広く支持を集めている。
このたび、ウルトラマンシリーズが2026年7月に60周年を迎えることに向け、「ABEMA」初配信を含む、29作品の配信が決定した。
2025年12月1日（月）に、シリーズの礎を築いた『ウルトラQ』『ウルトラマン』をはじめ『ウルトラセブン』『ウルトラマンZ』など8作品の配信を開始することを皮切りに、翌月2026年1月1日（木）には『ウルトラマンマックス』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンアーク』などが、2026年2月1日（日）には『帰ってきたウルトラマン』『ウルトラマンA』『ウルトラマンタロウ』などが配信開始。『ウルトラマンアーク』を除く28作品は、今回が「ABEMA」初の配信となります。なお、3月以降の配信作品は追って発表される。
また、配信を記念し、12月6日（土）夜8時より、『ウルトラQ』の全話ノンストップ無料一挙放送も決定。放送後1週間は全話無料でお楽しみいただける。
なお他作品の全話無料一挙放送も順次実施予定だ。
昭和・平成・令和と世代を超えて愛され続けるウルトラマン。その不滅のヒーロー神話を、ぜひ「ABEMA」で堪能しよう。
（C）円谷プロ
