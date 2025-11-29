この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ

男性恐怖症に悩みながらも克服し明るくなりつつあった娘。そんな娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対を続けるが、娘の幸せを願い、もう一度娘の彼氏と話してみることを決めた。しかし世間ではやはり「10代の子に手を出す大人は普通じゃない」と考えられているようで…



ネットで意見を検索すると…

その手法とはターゲットになりやすい子どもの特徴”普通”の意見も無視はできない…そう思った母は思わず「20歳差 恋愛」というワードでネット検索します。するとそこで母は、若い子を手なずける手法があることを知ります。そしてターゲットとなりやすいのは、孤独感を抱えている子。相手を信じ込んでしまうと周囲の注意を受け入れなくなってしまう。まるで、娘そのものだ…。