Meta Quest 3S 128GB

「Amazonブラックフライデー」は、12月1日23時59分まで開催中。週末にかけてチェックしたい注目製品をピックアップする。28日16時に編集部が確認したところ、VRヘッドセット「Meta Quest 3S 128GB」が16% OFFの40,700円で販売中。「PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)」は12% OFFの104,980円となっている。

テレビでは、レグザの65型4K液晶「65Z570L」が56% OFFの116,000円、50型4K液晶「50Z570L」が38% OFFの95,800円、27型ゲーミングモニター「RM-G276N」が38% OFFの31,500円で販売中。

ヘッドフォンでは、ゼンハイザーの「ACCENTUM Wireless」が50% OFFの15,000円、Bowers & Wilkins「Px8」が32% OFFの53,000円、Marshallの「Major V」が17% OFFの18,990円、オーディオテクニカのモニターヘッドフォン「ATH₋M20x WH」が41% OFFの4,980円となっている。

また、フォステクス「T50RPmk4」シリーズ(T50RPmk4/T50RPmk4CL/T50RPmk4g/T50RPmk4g＋)もセール対象。「T60RPmk2」と「T60RPmk2CL」では、出荷元Amazon/販売元Fostex公式ストアに設定すると割引クーポンが適用される。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください