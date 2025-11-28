５歳息子がポケットに何かを隠している…中身を見た母が「さすが我が子」と驚嘆した話

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

今回は、息子が幼稚園に行く準備をしていた際、ズボンのポケットからカサッと音がし、何やら怪しい……ということではなゆいさんが探ってみたときの話。「何も入ってないよ」と言っていたのに、ある物が出てきて……嘘をついた理由、それを入れていた理由に思わずほっこりするエピソードです。

バレバレなのに…5歳息子のかわいい嘘

こんにちは。小学生と幼稚園児を育児中のはなゆいです。今回は我が家の5歳児・おーちゃんのエピソードをお届けします。

我が家だけかもしれませんが、5歳児って“バレバレの嘘”をつきませんか？

例えば……

背後におもちゃが転がっているのに「お片付けした！」

まぶたが半開きの状態なのに「眠くない！」

泥だらけで袖までぐちゃぐちゃなのに「ちゃんと手洗った！」など。

しかも嘘を上塗りするために「それ、今言う!?」というような、予防線トークが炸裂するんですが、これが下手すぎておかしいのなんの。

嘘をつかれるのって、基本的に気分が悪いもの。でも、必死に知恵を振り絞って捻りだすその姿、なぜか憎めないんですよね（笑）。母としては“期間限定モノ”とありがたく思えて、愛おしく堪能しちゃってます。

ということで、今朝、我が家の5歳児が繰り広げた、かわいくて下手っぴで笑っちゃうような嘘のエピソードを披露させてください。

幼稚園の支度中のこと。「ポケットには何も入ってないよ！」と宣言しながら靴下を履くおーちゃん。ママは何も聞いていないのに、何かを否定してくるその感じ……怪しさ満点！ その瞬間、ポケットから「カサッ」と聞こえた“あの音”から、ママとおーちゃんの攻防戦が始まります。

キャラメルの袋に関する息子の後日談

かくいう私も幼稚園時代、マヨネーズがあまりに美味しくて、お弁当に入っていたマヨネーズの残りをポケットに忍ばせて、時々ペロってしていたことがあり……親子ってすごいですね（苦笑）。

実はこのエピソードには、後日談があります。あの“キャラメルの袋”ですが、おーちゃん……翌日にまたポケットに入れていたんです（泣笑）。しかも今度はバレないように、なんと【折りたたんで】隠していたんです。努力の方向（爆）！

「これね、もう匂いあんまりしないの。でも、すっごくおいしかったから……」と、真顔で語るおーちゃん。そのときには私も怒る気は消え失せていて「じゃあ袋、宝箱にしまっておいたら？」と提案する始末。

この提案に「そうする！」と笑顔で快諾したおーちゃん。果たしてそのキャラメル袋は、今や「大切な宝箱」の中に鎮座しています（笑）。

そういえば上の子のまる子も大事な友だちからもらったお菓子の袋だから……とグミの入った袋を数年間経った今も大切にとっています。

そんなこんなで、子どもって、小さな幸せや記憶を、自分の身体のすぐ側に置いておきたくて、小さなポケットに大事にしまう天才なんだな、と思いました。私たちが「ゴミ」として処理してしまう物でも、子どもにとっては宝物なんですよね。

なんて感傷にひたりましたが、次は何が出てくるか……!? ポケットチェックは気が抜けません！

ド派手な髪色のコンビニ店員と４歳児の「思わぬやりとり」から母が学んだこと