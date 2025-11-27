寒さがいっそう増す今日この頃、暖かい服を着てしっかり寒さ対策をしたいですよね。プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさんは、これからの時季にぴったりな暖パンを「ユニクロ」で多数発見！ そのなかから、とくにおすすめのパンツを3つとその着こなしコーデを教えてくれました。

シルエットが進化した「ヒートテックボアスウェットパンツ」

まずは、「ヒートテックボアスウェットパンツ」。内側がヒートテック機能をもった、ふわふわのボア素材の暖かいスウェットパンツ。1枚仕立てですっきり見えるシルエットがウリです。

筆者も以前購入したものをもっているのですが、今年バージョンはよりすっきりとしたシルエットになっている印象です。

カラーバリエーションはオフホワイト、グレー、ブラック、ネイビー、ダークグリーンの5色展開で、価格は3990円でした。

171cmの筆者はブラックのLサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずは、オーバーサイズのカーディガンを合わせてカジュアルに。オーバーサイズのカーディガンを合わせても、スウェットパンツがすっきりとしているのでバランスよくまとまりました。

アラフォーが着るにはスウェットで合わせると部屋着っぽい印象になってしまうので、ニットと合わせるのがおすすめです。

次はベージュのロゴニットと合わせてみました。ブラウンのロンTをレイヤードして袖からチラ見せするのがポイントです。

きれい見えが叶う「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」

次は「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」という商品です。暖パンシリーズではないのですが、生地がしっかりとしていて起毛感があり、暖かみのある素材のパンツなので、おすすめ。

センタープレス入りできれいめに使えるけれど、ジャージー素材なので履き心地がとてもいいです。

カラーバリエーションはベージュ、グレー、ダークグレイ、ネイビーの4色展開で、価格は3990円でした。 （現在、限定価格で1290円）

171cmの筆者はベージュのLサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずはブラウンのニットを合わせてシンプルなきれいめカジュアルコーデに。パンツが上品なので、ニットと合わせるだけでサマになります。

ゆとりのあるワイドシルエットで、中にタイツやレギンスを履けば真冬でも使えそうです。

次はホワイトのレイヤードニットと合わせてきれいめにまとめました。ワイドシルエットなので、コンパクトなニットを合わせるとスタイルアップ効果も狙えておすすめです。

雨の日にも活躍「ウォームストレッチパンツ」

最後は「ウォームストレッチパンツ」という、3つのなかでいちばん暖かそうなパンツです。

縦にも横にものびるストレッチ素材で、小雨程度の雨をはじく撥水加工が施されているとのこと。内側はフリースのような起毛素材で暖かく、風もとおしにくい気がしました。

ウエスト部分はファスナーとボタン、ヒモで調節もできるデザイン。すっきりとしたテーパードシルエットで、きれいめにもカジュアルにも使えるパンツです。

カラーバリエーションはブラック、ダークグレー、ナチュラル、ネイビーの4色展開で、価格は4990円でした。（現在、特別価格3990円）

171cmの筆者はブラックのLサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずはショートカーディガンと合わせてきれいめカジュアルに。内側に起毛があると思えないくらいすっきりとした見た目で合わせやすいです。

次はスウェットと合わせて、チェックシャツを腰に巻いてみました。お尻が気になるという方にも体型カバーになっておすすめ。とても暖かいので冬のアウトドアコーデにもぴったりでした。

ユニクロのおすすめ暖パン！ どれも履きやすくておすすめですが、冬本番には毎年売りきれとなっていることもあるので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください