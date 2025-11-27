【27日更新】ブラックフライデー、なに買う？〜2025年ぼくらが買ってよかったもの＆セール品まとめ〜
今年もついに、この季節が。
Amazonブラックフライデーが、本日11月24日（月・祝）にスタート。ひと足早くスタートしていた先行セールやサプライズセールの時点でも最安アイテムが続々登場していて、今年は例年以上に財布の紐を揺らしてくる気配のAmazonさん。
今回は、編集部員が「2025年買ってよかったもの」をちょっと早めにお出しします。ぼくらが今年ガチで使い倒してきたアイテム、きっとあなたのブラックフライデー買い物判断にも役立つはずです。
ガジェットはもちろん、生活がちょっとラクになる日用品、仕事効率が変わったツール、思わず人に勧めたくなるゲーム機器まで。ギズ編集部という“偏愛の集合体”が、忖度なしで選んだリアルなベストバイをまとめました。
記事後半には、Amazonがおすすめするブラックフライデー対象アイテムも。
ブラックフライデーは、一年で最も「欲しい」が動く1週間。あらためて今年の自分に必要なもの、来年の自分に投資したいものをゆっくり見極めてみてください。
▼目次
● ギズ編集部員が2025年買ってよかったもの（第1弾・11月20日17:00更新）
● ギズ編集部員が2025年買ってよかったもの（第2弾・11月24日19:00更新）
● Amazonおすすめ セール対象アイテム
（2025/11/27更新）動画が公開されました！
ギズ編集部員が2025年買ってよかったもの（第1弾）
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター（西谷茂リチャード）
前から欲しいと思ってたんですがセールで3万円になってたので、さすがに買いました。
いろいろモノを作るのが好きなんですけど、プラスチックって難しいんですよね。型を作ってそこに流し込みとかも難しいし、塊から削り出すのも難しいし。
でもこれだったら、3Dファイル作っちゃえばそれでOK。何個も作れるし、フィラメントを変えれば、色や重さや強度も変えられる。今のところ、作ってるのはもっぱら小物入れとかですけど（笑）。でも意外といいんですよ、自分の引き出しのサイズにぴったり合わせた小物入れとかを作れるし。
あとは、自分だけの最強のスマホケースを作りたいなと思ってます。すっごくいいアイデアだなっていうのがひとつ頭の中にあるんで、作ってみたらまたお見せしますね。
gameball マウス（金本太郎）
これは、世にも珍しいロジクールのマーブルマウスの精神的後継機。
左右対称のボディで、トラックボールの露出面積が大きいことで操作感を良くしているのって、僕が知るかぎり、この世にはlogicoolのマーブルマウスしかなかったんです。僕はそのマーブルマウスを長らく愛用していたのですが、ついに調子が悪くなってきまして（そちらはそちらで、現在自分で修理しています）、こちらを今年購入しました。
gameballという名前ですが、僕はゲーム＝パッド派なので、ゲームでは使っていません。また、これは有線なので、自宅専用で、会社や外では同じくロジクールの「MX MASTER 4」を使っています。
gameballは僕の今年のベストバイですが、輸入代理業者をとおして購入する必要があるので購入ハードルは高いですね。「MX MASTER 4」もおすすめですし、その一世代前の「MX MASTER 3」も名品です。セールにならないかなぁ。
コインホルダー（ヤタガイ）
現金って未だに必要な場面あるじゃないですか。でも私が普段使ってるお財布が、小銭が見にくい仕様になってて。50円玉と100円玉を間違えるくらいなんですよ。で、うまく出せないからどんどん小銭が溜まっていっちゃうという悪循環に（涙）。
Amazonで「コインケース」って入れて検索して見つけたのがこれでした。財布とこれをセットで持ち運ぶのが最強です、生活力が上がる感じがします。
各コインMAX4枚まで入るのがちょうどいいし、ケースの内側がシリコンになっているので、1枚しか入ってなくてもしっかりホールドしてくれて落ちないです。
Surface Pro 12 インチ（amito）
移動中の荷物を減らしたくて、軽いPCをずっと探していたら行き着いた「結論」が、これです。
重たいGoogleスプレッドシートとかもしっかり開けるのがいいですね。iPadがこうなってくれたら良かったんですが、10年待ったけどなってくれなかったですね…。
僕、自作キーボードが趣味で、普段からキーボードを必ず持ち歩いてるんですね。でも、それとキーボードが付いたノートPCを両方持ち歩くのって「キーボード過剰」なんですよ（笑）。薄いSurface用のキーボードがあって、それも推しみたいなんですけど、僕は買わなかったです。
キーボード好きのためのPCですね、これは。幸せです。
ギズ編集部員が2025年買ってよかったもの（第2弾）
チタンのカラビナ
＋ザ・ノース・フェイス Ramble Fragment Case
＋コロンビア イヤフォンケース（中橋勇進）
3つのベストバイがひとつになってます。
イヤホン、鍵、財布など「絶対持っていかなきゃいけないシリーズ」ってあるじゃないですか。これ、皆さんどうしてます？
僕、それらをポケットに入れててなくしちゃうことが本当に多かったんで、そこに挑んだ1年になりました。いろんな遍歴があったんですが、2025年は「これらをいったん全部まとめて腰につける」というやり方に着地しています。
そのためにまずは重要なのが、チタン製のカラビナ。みなさんがイメージされる“カラビナ”のかたちじゃないかもですね。
独特の機構でロックがかかるんですが（※このあと公開になる動画でぜひご確認ください）、それがほんとうに優秀で。ベルトループに引っ掛けたりしているのですが、走っててもぽろっと取れるみたいなことはありません。
ザ・ノース・フェイスの「Ramble Fragment Case」はカードケース。オフィス入るためのカードキーとなる社員証をいれて、ナイトアイズのカラビナでくっつけてます。カードキーって、巻き取り式のホルダーとかに入れてしゅるしゅるっとやる人が多いかなと思うのですが、このカラビナがつけ外ししやすいので、僕は都度外してます。
コロンビアのちっちゃいポーチにはイヤホンをいれてます。イヤホンのケースって、一回耳につけたらしばらくケースいらないじゃないですか。なのにポケットを独占されるのが嫌で、ここにシュッと入れてますね。
SUUNTO Run（ハナサキ）
ランニングの時のウォッチはずっとSUUNTO派。これは3代目なんですが、明らかに進化しています。
輝度と軽さがいいですね。軽さはなんと32g、卵Mサイズの半分くらいだそうです。ランナー的には“軽さは正義”なんです。ウェア、シューズも同様に、どんどん軽量化されていますね。そのなかで、きっちりスペックも上がっている。
ランニング用に購入したんですが、普段使いもしています。
あと、ちょっとしたことなんですが、気に入ってるのが「呼吸が測れる機能」。ひとって、仕事とかして集中しちゃうと呼吸が浅くなりがちなんですが、そこで1〜2回深呼吸を入れるとリフレッシュできたりするんです。意識するとしないのとでは全然違うんですよね。
IK Multimedia ARC Studio （K.Yoshioka）
僕は趣味で音楽を作ったりしているのですが、どうしてもスピーカーと壁の位置が近くて、スピーカーのポテンシャルを発揮できてなかったんですよ。どれだけいいスピーカーを買っても、家の環境に左右されてしまうんです。
それで、いろいろ調べて導入したのが、スピーカーの音を補正してくれるガジェット。
まず、マイク（右側の棒状のもの）をスピーカーの前に置いて、スピーカーから流れてくる専用の音をキャッチさせます。その録音した音を、付属のソフトがキャリブレーション（正しい音に補正）してくれるので、その補正した音のデータを本体に入れ込んで、オーディオインターフェースとスピーカーの間に、この本体を挟むと、スピーカーから「その部屋の環境に合わせて補正された音」が出る、という仕組みです。
個人的には半信半疑ではあったんです、「ちょっと変わるのかな？」くらいの期待感。でも、これまで聞こえてなかった音が聞こえるくらい、「こんなに違うんだ！」っていうくらい音が変わったのでびっくりしましたね。