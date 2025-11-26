AKB48小栗有以、話題のドラマ『ストロボ・エッジ』に出演！役の幅を広げ女優としてステップアップ

現在WOWOWにて放送・配信中のドラマ『ストロボ・エッジ Season1』に出演するAKB48・小栗有以。来年には日本テレビ系ドラマ『AKIBA LOST』への出演も決まっており、女優業にも精力的に挑んでいる。本記事では、小栗のこれまでの歩みを振り返りながら、出演作品の見どころなどを紹介したい。

AKB48ではシングル表題曲のセンターを3度務めるなど、グループのエースとして活躍しながら、近年では女優としても経験を積んでいる小栗。昨年は生田絵梨花が主演を務めたドラマ『素晴らしき哉、先生！』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に生徒役で出演したほか、今年は実際のネットミームをモチーフにした映画『2025年7月5日 午前4時18分』で船ヶ山哲とのダブル主演に抜擢。身の回りで次々と起こる不吉な出来事をきっかけに、平凡だった日常が少しずつ崩れていく主人公に体当たりで挑み、役の幅を広げた。

そんな小栗が出演するのが、咲坂伊緒による大ヒット漫画を原作にしたドラマ『ストロボ・エッジ』だ。同作は主人公の2人を軸に、それぞれが片想いを胸に秘めながら揺れ動く高校生たちの青春群像劇をSeason1とSeason2の2部作構成で描く。小栗が演じるのは、主人公らと共にカフェでアルバイトをしている柏木律子役だ。小栗は自身の公式Xにて、「素晴らしいチームの皆さんとご一緒できた事、とても嬉しく思います」「原作をたくさん読んでリスペクトを込めて演じました」とコメントしており、人気漫画を実写ドラマ化した同作に、真摯に向き合ったことがうかがえる。

また、小栗は来年リリース予定の実写ゲーム『AKIBA LOST』と、そのクオリティを最大化するために作られた同名ドラマ（日本テレビ系）に出演することも発表されている。同作は、6人の少女が秋葉原で姿を消した未解決事件“アキバの神隠し”を題材にした新作ゲームの出演者として集められた、秋葉原を象徴する女性たちが、新たな事件に巻き込まれていくというストーリー。小栗はゲームの参加者であり、地下アイドルの長門ここね役を演じる。小栗と言えば、2023年に舞台『オッドタクシー 金鋼石は傷つかない』でアイドルグループのセンターを演じたことも記憶に新しいが、今作でもAKB48として積み重ねてきた経験が大いに活かされそうだ。

今年が結成20周年という節目のAKB48を主力メンバーとして牽引しながら、個人としても存在感を増している小栗。青春群像劇の『ストロボ・エッジ』、アイドルとしての魅力が輝きそうな『AKIBA LOST』という2つの作品を通して、さらなる成長を見せてくれることだろう。