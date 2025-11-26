¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡ÖÊ¡ÂÞ¡×º£Ç¯¤Ï2¼ïÎàÈ¯Çä¡ª¡¡ºÇÂç5630±ßÊ¬¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥±¥Ã¥È¡×Æþ¤ê¡¡¡È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¡×¤â
¡¡WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤¬¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤2026Ê¡ÂÞ¡×¤ò12·î26Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤¬Á´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬Ê¡ÂÞ¤Î¡ÈÃæ¿È¡É¤Ç¤¹¡ª
¡ÖKINTO¡×¥³¥é¥Ü¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¡×Æþ¤ê
¡¡º£Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢3000±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È5000±ß¤Î2¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤Á¤é¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ë¤â¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¡¢Æ±Å¹¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄê²Á°Ê¾åÊ¬¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3000±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¡ÊÁ´5¼ï¤Î¤¦¤Á1¤Ä¡Ë¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê6Ëç¡¢·×3560±ßÊ¬¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¡£
¡¡5000±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¡ÊÁ´5¼ï¤Î¤¦¤Á1¤Ä¡Ë¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê9Ëç¡¢·×5630±ßÊ¬¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKINTO¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¡Ê500ml¡Ë¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ó¥¢¥Ü¥«¥É¡×¡ÖBLT¡×¡Ö¤Æ¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¡Á¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¡Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë»ÅÎ©¤Æ¡Á¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¥¥ó¡×¡Ö¤¿¤Þ¤´¡×¡ÖÀ¸¥Ï¥à¡õ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡×¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡Á¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ½Ë¡¡Á¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î9¼ïÎà¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£