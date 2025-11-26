カシオ計算機は、パリ拠点のライフスタイルブランド「Maison Kitsuné」とG-SHOCKがコラボレーションしたモデル『GA-2110MK』を12月5日に発売することを発表した。

【画像】「Maison Kitsuné」の象徴であるフォックスとロゴがデザインされたコラボモデル

『GA-2110MK』は「GA-2100」をベースモデルに採用し、パリのハウスマン（オスマン）様式の建築から色合いの着想を得ている。カマイユ調のトーンを基調とし、パリの夕陽を想起させるオレンジのベゼルがアクセントになっている。

「Maison Kitsuné」を象徴するフォックスのエンブレムは、9時側の小針とバンド付け根にデザインされている。

さらに、遊環と裏蓋にはブランドロゴがあしらわれた。

パッケージは商品と同じ配色でデザインされている。『GA-2110MK』は12月5日より33,000円（税込）で販売される。「Maison Kitsuné」の直営店と公式オンラインストアでは12月3日より先行販売が行われる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）