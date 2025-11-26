今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」で公開された1本の動画です。

再生回数は執筆開始時点でなんと4万回再生を突破。新しいおもちゃを前に大興奮の猫ちゃんに「ここまで遊んでくれる子いない」「根っからのハンター」「生粋のプレイボーイ」と夢中になる人が続出しています。

【動画：誕生日を迎えた猫→新しいおもちゃをあげた結果→思った以上に『一生懸命な光景』】

新しいおもちゃに夢中の空ちゃん

柴犬の「ももちゃん」猫の「天(てん)ちゃん」「月(るな)ちゃん」と一緒に暮らしている「空(くう)ちゃん」は、この日誕生日に買ってもらった新しいおもちゃを一生懸命追い掛けていました。

おもちゃを買ってもらってから毎日遊び続けている空ちゃんを、天ちゃんは「毎日毎日、よく飽きないな」というような様子で見つめていたそう。

月ちゃんも、遊んでいる空ちゃんをじっと近くで見つめます。おもちゃ自体には興味がないものの、楽しそうに遊んでいる空ちゃんを見ているのは好きなようです。2匹にじっと見守られながら、空ちゃんは休むことなく遊び続けます。

しばらく遊んでいると、突然おもちゃの動きがストップ。なんとあまりに長時間遊びすぎて電池が切れてしまったそうです。

空ちゃんはしょんぼりした様子で止まったおもちゃを見つめますが、そこで空ちゃんの飼い主さんである「パパ」が登場。新しい電池に入れ替えてもらうと無事におもちゃが動きだします。

動き出したおもちゃを床に置くとすぐ飛びつき、先ほどと変わらない熱量で再び遊びはじめる空ちゃん。お気に入りのおもちゃに時間を忘れて夢中になっている姿がとても可愛らしいです。

まだまだ止まらない空ちゃんの暴走

その後、空ちゃんは遊びに熱中するあまり、ベッドでお昼寝しているももちゃんの方にどんどん近づいていってしまったそう。

目の前でバタバタと遊び続ける空ちゃんを見て「よそでやりなさいよ…」と言いたげな様子でちょっと迷惑そうにしていたももちゃんでしたが、ついにおもちゃの一部がベッドの中にまで侵入。寝ているももちゃんの腕に直撃します。

ももちゃんはベッドから起き上がり「おちおち寝てもいられないわ」「なにが楽しいのかしらこの子は」という様子で空ちゃんを見つめたあと、その場を立ち去ってしまいました。それでもあたり構わず夢中になって遊び続ける空ちゃんでしたが、その後とんでもないハプニングが起こります。

なんと動画の撮影に使っていたスマートフォンがバッテリー切れを起こし、映像がカクカクし始めたのだそう。それもそのはず、空ちゃんは1時間近くも休むことなく同じおもちゃで遊び続けていたのです。

それでも空ちゃんの暴走は止まらず、おもちゃで遊び続ける様子を映したまま動画は終了。大好きなおもちゃを前に驚きの集中力を見せた生粋の遊び猫、空ちゃんでした。

たくさんの人を笑顔にした遊び猫空ちゃん

そんな空ちゃんの様子に「こんなに喜んで遊んでくれたら、プレゼントした方も嬉しくなりますね」「眠りを妨げられたモモちゃんの不機嫌そうな顔が笑える」「いつも全力投球のくぅちゃんが大好き」「ゲームに熱中してると人間でも時間を忘れるからしょうがない笑」など、たくさんのコメントが集まっています。

一体いつまでこのおもちゃに夢中になっているのか、いつか飽きる時は来るのか、今後の空ちゃんの様子もとても楽しみです。

今回ご紹介したYouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、わんぱくな空ちゃんの普段の様子はもちろんのこと、ももちゃん・月ちゃん・天ちゃん、そして飼い主さんのパパ、ママが送る穏やかな日常の記録を見ることができます。

