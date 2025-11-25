TBS系で放送中のドラマ『じゃあ、あんたか作ってみろよ』（以下『じゃあつく』）の公式Instagramが、11月24日に更新された。投稿には、笑顔でキッチンに立つ中条あやみと女優・池津祥子の写真が掲載されており、《レアなツーショット。》と説明がついている。

中条が演じている椿は、主人公・勝男（竹内涼真）の友人。そして池津は、勝男の母・陽子を演じている。11月25日放送の第8話では、陽子が故郷の大分から上京。勝男のマンションにやってきてひと騒動が――という話が展開する。そのなかで、中条と池津の絡みもあるようだ。

このInstagramのコメント欄には、こんな声が……。

《勝男のお母さんがIWGPのジェシーだったっていまだに信じらんない》

《池津さんのハッシュタグつけて欲しい! ジェシーに沸くIWGP世代》

など、「IWGP」「ジェシー」に関連したコメントが目立っている。

「『I.W.G.P.』とは、2000年にTBS系で放送されたドラマ『池袋ウエストゲートパーク』のことです。『クドカン』こと脚本家・宮藤官九郎さんの出世作で、元TOKIOの長瀬智也さんや窪塚洋介さん、山下智久さん、妻夫木聡さんなど、錚々たるメンバーが出演していました。伝説のドラマと言っていいでしょう。

池津さんが演じていたのは、キング（窪塚）の彼女『ジェシー』です。いつも金髪のカツラをかぶり、なぜかロシア語を話すという不思議な役柄で、強烈な印象を残しました。クドカンと同じ『大人計画』所属で、クドカン作品の常連としてもファンにはおなじみです。NHK連続テレビ小説『あんぱん』では、国防婦人会の民江を演じるなど、いまや名バイプレーヤーとして、さまざまなドラマや映画で活躍しています」（芸能記者）

『じゃあつく』のTVerのお気に入り数は168万（11月25日時点）。秋ドラマではダントツで、歴代ドラマでも『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）の181.3万に次いで第2位となっている。第3位は『VIVANT』（TBS系）の164.3万だ。

ドラマはいよいよ終盤。“元ジェシー”が絡んできて、話はさらにおもしろくなりそうだ。