ルカ・ドンチッチがNBA史上初の快記録…シーズン最初の12戦で400得点、100アシストをクリア

11月24日（現地時間23日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地デルタ・センターへ乗り込んでユタ・ジャズと対戦。3点リードで迎えた第4クォーターに、オースティン・リーブスとレブロン・ジェームズ、八村塁、ルカ・ドンチッチが加点し、残り4分41秒で13点差（102－89）をつけた。

ところが、ホームのジャズがそこから猛追。キヤンテ・ジョージの3ポイントシュートを皮切りに、ラウリ・マルカネンのアリウープや長距離砲などで残り41.3秒に1点差（107－106）まで詰め寄られるも、残り5.8秒にドンチッチがフリースロー2投中1本を決め、ジャズの追加点を防いだレイカーズが最終スコア108－106で辛勝した。

4連勝としたレイカーズ（12勝4敗）は、ゲーム差なしながらデンバー・ナゲッツ（12勝4敗）を上回り、ウェスタン・カンファレンス2位へ浮上。首位オクラホマシティ・サンダー（17勝1敗）を4.0ゲーム差で追っている。

24日のジャズ戦では、ドンチッチがゲームハイの33得点11リバウンド3スティールに8アシスト、リーブスが22得点10リバウンド4アシスト、レブロンが17得点6リバウンド8アシスト、八村が13得点6リバウンドを記録。

今シーズンのドンチッチは、リーグベストの平均34.5得点に8.8リバウンド8.9アシスト2.0スティールを残している。12試合に出場して計414得点、105リバウンド、107アシストへ達したことで、また新たな記録を樹立。レギュラーシーズン最初の12戦で400得点、100アシストをクリアしたNBA史上初の選手となった。

そのドンチッチ率いるレイカーズは、26日にロサンゼルス・クリッパーズ、29日にダラス・マーベリックスと対戦する。先発センターのディアンドレ・エイトンがジャズ戦の第2クォーターに右ヒザを打撲して途中退場していただけに、長期離脱にならないことを願うばかりだ。



Luka Dončić in 12 games played this season:

414 PTS | 107 AST

He's the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY to have 400+ PTS and 100+ AST through 12 games 🤯 https://t.co/2DtiEFkRJv pic.twitter.com/7GjodXCyG1

- NBA (@NBA) November 24, 2025

【動画】ジャズ戦で33得点を奪ったドンチッチのハイライト





