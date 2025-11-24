¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ®¸ù´î¤Ö ¨¡ ¡Ö¥È¥à¤ÏÇ¯¾å¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ËÂ³¤¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¡£Èà¤¬¤³¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¤Î¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ーÌò¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡ÙÁ´8ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉñÂæ¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥ê¥êー¡¦¥¦¥£ー¡¦¥íー¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥°¡×¤Ç¥È¥Ëー¾Þ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Ï¡Ø¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÊÆ¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖGood Morning America¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤ò¥É¥é¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥Ã¥¿ー¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢½é´ü¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤ÎºÇ½é¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ï¥È¥Ëー¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸åÆü½Ð±é¤·¤¿¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥à¤ÏËÍ¤è¤êÇ¯¾å¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¯ー¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£Èà¤¬ËÍ¤ò²¿¤«¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡ÖÈà¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¡Ê¡Ø¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ÇÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¤ª¸ß¤¤¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¾®ÀâºÇ½ª´¬¤Î19Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£2016Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤Ï¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤Ç2026Ç¯3·î22Æü¤Þ¤Ç¥É¥é¥³Ìò¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½éÆü¡Ê2025Ç¯11·î11Æü¡Ë¤Ë¤ÏÇ®Îõ¤Ê´¿À¼¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¡£
2022Ç¯¤«¤é¤ÏÅìµþ¤Ç¤âÆüËÜ¸ìÈÇ¤¬¾å±éÃæ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±é¤Î5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯12·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Source: