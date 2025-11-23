¡ÖÆüËÜ¤Î²øÊªCB¤¬ÅÅ·âÉüµ¢¤À¡×¤Ä¤¤¤Ë¡ª¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¯¹ë²ÃÆþ¤Î21ºÐÆüËÜ¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¶á¤«¡ªÎý½¬¹çÎ®¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÍË¾³ô¡×
¡¡º£²Æ¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¹â°æ¹¬Âç¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂÄìç§Ëì¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥Ã¦¡£³«Ëë¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¡¢10·î¤Ë¤ÏÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤Î²ø²æ¤ÇºÆÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê21ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤¬11·î21Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´ÂÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÈÎý½¬¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤À¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¡£¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î²øÊªCB¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬ÂÔË¾¤¹¤ë¿ÈÄ¹192¥»¥ó¥Á¤Î¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä¾¹Ô¡É¤Î²øÊª¤¬ÅÅ·âÉüµ¢¤À¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢
¡Ö2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤³¤ÎCB¤Ï¡¢192¥»¥ó¥Á¡¦90¥¥í¤ÎÂÎ¶í¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤È¤âÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£Âî±Û¤·¤¿¶õÃæÀï¤È¹âÅÙ¤Ê»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼¡À¤Âå¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÃ´¤¦ÍË¾³ô¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ°ÜÀÒ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÅö½é¤«¤é²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡£¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
