¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥¡¥¤¥µー¥Ö¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊMilwaukee¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 116 - 129 ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º
¡¡NBA¤Î¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¥Õ¥¡¥¤¥µー¥Ö¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊMilwaukee¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·26-30¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó52-69¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·85-104¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó116-129¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
