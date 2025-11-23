¡Ö¤®¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ª¥Õ¤ËË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÈMVP¥±¡¼¥¡É¼ê¤Ë¡Ä¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦ÁÇÅ¨¡×
¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¾ì½ê¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤Î¾¾µ×¿®¹¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Çµ¤·¡¢ÂçÃ«¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖMatsuhisa¡×¤Ë¤ÏÃøÌ¾¿Í¤âÂ¿¤¯ÍèÅ¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÃ«¤â»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖMVP¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÂçÃ«¤È¾¾µ×»á¤Î¼Ì¿¿¡£µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Þ¤¿ÂçÃ«Áª¼êÍè¤é¤ì¤Æ¤ë¡Á¤ªÆó¿Í¶¦ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤®¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤«¤é´ò¤·¤¤¡Á¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤ÎÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡×ÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
