ÅÐÏ¿¼Ô¿ô118Ëü¿ÍÄ¶¤¨¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢Î®»º¤ò¹ðÇò¡¡¼«³Ð¾É¾õ¤Ê¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô118Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤¬Î®»º¤·¤¿¤³¤È¤ò22Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡9·î1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡£¤³¤ÎÆü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÎ®»º¡Û¹¬¤»¤Ê»ö¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶áÎ®»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç»×¤¦»ö¤È¿ÈÂÎ¤Î»ö¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÇ¥¿±¤·¤¿ºÝ¤ËÉ×ÉØ¤Ç´î¤ó¤À¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÇ¥¿±8½µ¤Ç¿´Çï¤ÎÊý¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡¢·ÎÎ±Î®»º¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÎ®»º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤«¤éÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤·¡Ö¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉÂ±¡Â¦¤«¤é¡Ö¼ê½Ñ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤«¡¢¼«Á³¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦2Âò¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»Ä¹ó¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸«¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¼ê½ÑÆü¤òÍ½Ìó¤·¡¢µ¢Âð¸å¤ÏÀº¿ÀÅª¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤«¤éÆ°¤±¤º¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê½ÑÅöÆü¤Ï¡ÖÃ¸¡¹¤È½ª¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ½Ð¼ê½Ñ¤ÎÆü¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤«¤é¡ÄÅöÆü¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¯Ã¸¡¹¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢µÛ°úË¡¤Ç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¸À¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡Ä¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¸å²ù¤À¤é¤±¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¡¢¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£