ÂçÃ«¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÄÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤¬Ž¢¿å¸¶°ìÊ¿»ö·ïŽ£¤Ç"¶¦ÈÈÀâ"¤ò¼¹Ù¹¤Ëµ¿¤¤Â³¤±¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Áê¸¶ÀµÆ»¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÅÒÇî¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿å¸¶°ìÊ¿»ö·ï¡×¤¬Á´ÊÆ¤ò´¬¤¹þ¤àÂçÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤é¶âÁ¬¤òº¾¼è¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÊÆÅö¶É¤ËÁÊÄÉ¤µ¤ì¡¢¶Øîþ4Ç¯9¥«·î¤È1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡ËÊÖºÑ¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¿å¸¶»á¤Ï°ãË¡¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÒÇî¤Ë¶â¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢ÇüÂç¤ÊÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë°ìÂç»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MLB¤Ï²¿ÅÙ¤âÅÒÇî¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÎã¤¬¡¢1919Ç¯¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÒÇî¤Î¼çÆ³¼Ô¤«¤éÏÅÏ©¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥½¥Ã¥¯¥¹»ö·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö½é¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÎÏÁª¼ê8Ì¾¤¬¶âÁ¬¤ò¼ø¼õ¡¢È¬É´Ä¹»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¢£Á´°÷ÌµºáÈ½·è¤Ç¤â±Êµ×ÄÉÊü
Çò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÌ¾¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¹õ¤¤µ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µ¿ÏÇ¤ÏºÛÈ½º»ÂÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤Ù¤»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢1921Ç¯¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÁª¼êÁ´°÷¤ËÌµºá¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤Ë²÷ºÈ¤ò¶«¤ó¤À¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢´î¤Ó¤ÏÂ«¤Î´Ö¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò·Àµ¡¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½éÂå¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¥¹È½»ö¤¬Äá¤Î°ìÀ¼¤ÇÁ´°÷¤ò±Êµ×ÄÉÊü¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊÊÌÌ¾¡§¥·¥å¡¼¥ì¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¡Ë¤â¡¢±Êµ×ÄÉÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤«¤º¡¢ÍçÂ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¥·¥å¡¼¥ì¥¹¡ÊÍçÂ¤Î¡Ë¥¸¥ç¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ä¥¿¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¤ÈÊÂ¤Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°½é´ü¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï2001Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤ËÇË¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿·¿Í¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿°ÂÂÇµÏ¿¡Ê233°ÂÂÇ¡Ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£µå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡Ö±ø¤ì¤¿±ÑÍº¡×
1919Ç¯¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï12°ÂÂÇ1¥Û¡¼¥à¥é¥óÌµ¼ººö¡¢ÂÇÎ¨3³ä7Ê¬5ÎÒ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£È¬É´Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌµºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï±Êµ×ÄÉÊü¤È¤Ê¤ê¡¢±ø¤ì¤¿±ÑÍº¤È¤·¤Æµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌµÇ°¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¹¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥½¥Ã¥¯¥¹»ö·ï¤Ç¹æµã¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤Ï2025Ç¯1·î21Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é2000Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¿·¿Í¤À¤Ã¤¿2001Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡Ê242°ÂÂÇ¡§¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î233°ÂÂÇ¤ò¹¹¿·¡Ë¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨3³ä5Ê¬¡Ë¡¢ÅðÎÝ²¦¡Ê56ÅðÎÝ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç³èÌö¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç½é¤á¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
2004Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿°ÂÂÇµÏ¿¡Ê262°ÂÂÇ¡Ë¤ò¼ùÎ©¡£10Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ10Ç¯Ï¢Â³¤Ç200°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Á¥í¡¼¤è¤ê¤¹¤´¤¤Ìî¼ê¤¬¸À¤Ã¤¿ÄËÎõ¤ÊÈéÆù
¤³¤Î´Ö¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤â10Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ÄÌ»»19Ç¯¤Ç3089°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡ÊÆüÊÆÄÌ»»¤Ï28Ç¯´Ö¤Ç4367°ÂÂÇ¡Ë¡£¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤ÎµÏ¿¤Ï°ÎÂç¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤òÎ¿¤°¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
4256°ÂÂÇ¤ÎÄÌ»»ºÇÂ¿°ÂÂÇµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤Î´ÆÆÄ»þÂå¡¢ÌîµåÅÒÇî¤Ø´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1989Ç¯¤Ë±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤Ï2024Ç¯3·î25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1970¡¢1980Ç¯Âå¤Î¼«Ê¬¤Ë¤âÄÌÌõ¤¬¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÌµºáÊüÌÈ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤Ï2024Ç¯9·î30Æü¤Ë83ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2025Ç¯2·î28Æü¡¢ÌîµåÅÒÇî¤Ë¤è¤ê±Êµ×ÄÉÊü¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÃ¦ÀÇ¤Ç¤â¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õµ¤´¶¤Î°ã¤¤
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£¸å¿ô½µ´Ö¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤Î´°Á´¤Ê²¸¼Ï¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Èà¤ÏÌîµå¤ÇÅÒÇî¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤¬ÅÒ¤±¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö»ê¤ë½ê¤Ç¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤ÏÂÕ¤±¤¿¿¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤ò¡¢ÃÙ¤¹¤®¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌîµåÅÂÆ²¤ËÁª½Ð¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢5·î13Æü¤Ë¡¢MLB¤Ï¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤Î»ñ³Ê¤ò²óÉü¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë²ÄÇ½À¤ò³«¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤âÆ±»þ¤Ë»ñ³Ê¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ä¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â±Êµ×ÄÉÊü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÌµºáÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤«¤é¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ËÌîµåÅÒÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤«¤¬Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¦¡£
¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö½é¤«¤é¿å¸¶°ìÊ¿»á¤ÎÃ±ÆÈÈÈ¹Ô¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂçÃ«¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÍÍÁê¤¬°ã¤¤¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¼«¤é¤Î´ØÍ¿¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«Á°¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º»ö·ï¤ËÍí¤á¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡¢2024Ç¯3·î21Æü¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖShohei Ohtani needs to grow up in the wake of Ippei Mizuhara revelations¡Ê¿å¸¶°ìÊ¿¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÂçÃ«ËÜ¿Í¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤¬¡Ö1970¡¢1980Ç¯Âå¤Î¼«Ê¬¤Ë¤âÄÌÌõ¤¬¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÌµºáÊüÌÈ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÊÆ¤ÎÏÀÄ´¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¼«¿È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÄÌÌõ¤È¶¦ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦ÈÈ¤Ê¤é¤ÐÂçÃ«Áª¼ê¤â±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢À¤µª¤ÎÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹°ÊÍè¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀäÂç¤Ê¤ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
¢£6²¯±ß¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ
µå¾ì¤Î¥´¥ß¤Ï½¦¤¦¤·¡¢ÉÔÄ´¤Ç¤â¥´¥ßÈ¢¤ò½³¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾Ð´é¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤À¤·¡¢¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¹§¹ÔÂ©»Ò¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
ÂçÃ«¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ë¤ó¤À10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î97%¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¾¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤äÊä¶¯¤Ë»ñ¶â¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊºâÀ¯Åª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤¬¤³¤Î¼êË¡¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î·ÀÌó¤¬¸åÊ§¤¤Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÍø¤Î¾å¾è¤»¤ò¤»¤º¡¢Èà¤Î»ÑÀª¤Ë¶¯Íß¤µ¤¬Èù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌîµå¾¯Ç¯¤¬Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ËÁ´ÎÏ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶âÁ¬´ÉÍý¤ä·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ÎÌîµå°Ê³°¤Î¤³¤È¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÈþÃÌ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¡£
6²¯±ß¤â¤Î¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¡×¡£¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤À¤±¤Î¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð²ñ·×»Î¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¶ä¹Ô¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤ÏID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤À¡×¡ÖÂçÃ«¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊ¿¤Ï¤½¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²±Â¬¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤¿¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Î¾ï¼±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Þ¤ÇÄÌÌõ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Åö»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÀÄ´¤äSNS¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ä¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÅÒÇî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ë¤·¤Æ¸øÊ¿¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë´Ø¤·¤¿ÉÔÀµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤ä°ì¿Í¤ÎÄÌÌõ¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¼«¿È¤Î´ØÍ¿¤¬½ÅÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤·ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±Æ¶Á¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ìîµå³¦¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÌîµåÅÂÆ²¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½
ÊÆ¹ñ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤Ë¥Ù¥Ã¥«¥à¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥«¥à¥ë¡¼¥ë¡Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Î¾å¸Â°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ò°ì¥Á¡¼¥à2Ì¾¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ë¡Ë¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬²ÃÆþ¤·¤¿MLB¤Ç¤ÏÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡ÊÆóÅáÎ®¤ÎÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤È»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ò·óÌ³¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ë¡Ë¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Ìîµå³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ç¤âÀ¤µª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÁÓ¼º¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤»öÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯3·î26Æü¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÅÒÇî¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÈºá¤¬¿å¸¶»á¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï½ãÁ³¤¿¤ëÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
MLB¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüÊÆ¤ÎÀ¤ÏÀ¤â¶»¤òÉï¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
²¾¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤¬°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢2025Ç¯3·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤â¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ë²÷¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¡¢³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÌó80²¯±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
----------
Áê¸¶ ÀµÆ»¡Ê¤¢¤¤¤Ï¤é¡¦¤Þ¤µ¤ß¤Á¡Ë
Âçºå·ÐºÑÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀì¹¶½¤Î»¡£Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º F-PROJECT¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¾·Ã×°Ñ°÷²ñ»ö¶ÈÉôÌç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Åù¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÂçºå·ÐºÑÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø Áê¸¶ ÀµÆ»¡Ë